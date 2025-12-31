Boom de ventas de 0 km: los patentamientos crecieron casi un 48% impulsados por el crédito y la competencia china

La venta de autos 0 kilómetro alcanzó las 612.000 unidades, lo que marcó un salto del 47,8% respecto al 2024. (Foto: gentileza)

El cierre del 2025 deja una dato más que positivo en el mercado automotor, lo que consolida una recuperación que superó las expectativas del sector. La venta de autos 0 kilómetro alcanzó las 612.000 unidades, lo que marcó un salto del 47,8% respecto al 2024.

El análisis de este fenómeno fue realizado por el periodista económico Pablo Wende en su columna habitual de Río Negro Radio. Los datos son oficiales de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Wende subrayó que el sector vive una realidad dual: mientras los concesionarios celebran el boom de ventas, las terminales automotrices enfrentaron un año más complejo.

«La producción de autos estuvo floja, porque persistieron problemas de importaciones de insumos», explicó Wende. El crecimiento se sostuvo en gran medida por la oferta importada y el stock acumulado, más que por una expansión de la industria nacional.

Crédito y competencia china: los motores del repunte

El repunte de ventas se explica por dos factores que cambiaron la ecuación del consumidor. Por un lado, la llegada de nuevas marcas: «En China hay 150 marcas y acá llegaron apenas 20, pero fue suficiente para poner competencia de precios», detalló el especialista.

Por otro lado, la reaparición del financiamiento fue decisiva. La venta a crédito permitió a las familias acceder a bienes durables en un contexto donde, según Wende, también crecieron otros rubros como electrodomésticos y línea blanca (+25%).

Deuda enero 2026: la discusión no es «si se paga», sino «cómo»

En el plano macroeconómico, la atención del equipo económico está fijada en el 9 de enero, cuando vencen 4.200 millones de dólares de deuda soberana. Wende fue tajante al despejar fantasmas sobre un posible default: «Ya todos saben que se va a pagar. La discusión no es si están buscando plata desesperados, sino ver de qué manera hacen el mix de caja para cancelar el compromiso».

El Gobierno ya cuenta con una parte importante de los fondos asegurados gracias a la colocación del Bonar 29 (que captó unos 910 millones de dólares) y a las compras de dólares que realizó el Tesoro durante diciembre, acumulando cerca de 2.000 millones de dólares disponibles.

La ingeniería financiera para cuidar reservas

Para cubrir el saldo restante de 2.000 millones de dólares, la estrategia de Luis Caputo es evitar el uso directo de reservas netas del Banco Central, lo que debilitaría la posición monetaria.

«Se está hablando con un grupo de bancos para cerrar un préstamo (Repo) por esa cifra exacta. No buscan 7.000 millones como se decía, sino lo justo para completar el pago», aclaró el columnista.

El objetivo final de esta prolijidad financiera es bajar el Riesgo País, que hoy ubica a la Argentina en 575 puntos (puesto 18 de 20 en Latinoamérica). La apuesta oficial es que, tras honrar este vencimiento sin sobresaltos, el mercado premie a los bonos argentinos y el país quede a un paso de volver al financiamiento internacional genuino.

