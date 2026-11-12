El motivo que dio Luis Caputo sobre el repunte de la inflación en octubre 2026: destacó el dato de IPC Núcleo

Este jueves 12 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reveló que el IPC de octubre 2026 se aceleró al 2,2%. Tras la difusión del dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, adjudicó la suba a los cambios en las bonificaciones de la tarifa de gas, como así también destacó el dato de IPC Núcleo.

«El dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles», precisó en su cuenta de X con su clásico formato de ticks verdes.

Si bien Nación reglamentó el nuevo régimen de Zona Fría el pasado 27 de octubre, el periodista especializado en Economía, Esteban Rafele, aclaró en sus redes sociales que el Indec «lo hizo correr con efecto retroactivo desde el 13 de octubre».

Por otra parte, Caputo resaltó que la variación mensual del IPC Núcleo (1,5%) fue «la menor desde julio de 2025» y añadió que, exceptuando este mes, «no se había observado una inflación núcleo tan baja desde enero de 2018».

Asimismo, comentó como dato positivo que «la variación interanual del IPC Nacional fue de 33,1%, registrando una desaceleración por tercer mes consecutivo».

EN OCTUBRE LA INFLACIÓN FUE DE 2,2% Y LA INFLACIÓN NÚCLEO DE 1,5%, LA MÁS BAJA EN 15 MESES ✅ El IPC Nacional registró una variación de 2,2% mensual, desagregada en una variación de 1,5% en el IPC Núcleo, 5,5% en la categoría Estacionales y 2,9% en Regulados ✅ La variación mensual en la inflación núcleo fue la menor desde julio de 2025. Cabe destacar que, con excepción de dicho mes, no se había observado una inflación núcleo tan baja desde enero de 2018. A su vez, la media móvil de 3 meses de la inflación núcleo fue la más baja desde enero de 2018 ✅ El dato del mes se vió impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles ✅ La variación interanual del IPC Nacional fue de 33,1%, registrando una desaceleración por tercer mes consecutivo. A nivel desagregado, el IPC Núcleo registró una variación de 30,7% interanual, en tanto las categorías Estacionales y Regulados se incrementaron 28,2% y 43,7%, respectivamente ✅ Entre las divisiones con menor variación interanual se destacó prendas de vestir y calzado, con una suba de 10% en relación a octubre de 2025 — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 12, 2026

Qué fue lo que más subió en octubre 2026

La inflación de octubre 2026 se ubicó en 2,2% y acumuló un incremento interanual del 33,1%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación del 26,3% durante los primeros diez meses del 2026.

El ritmo de aceleración de precios registró un repunte del 1,9% que se había registrado en septiembre. Asimismo, volvió a romper el techo del 2%, que no sucedía desde julio, y es el valor más alto de la serie desde abril (2,6%).

Según el Indec, lo que más subió en octubre 2026 fue:

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 4,2%.

Recreación y cultura: 3,3%.

Bienes y servicios varios 2,3%.

Por otro lado, lo que incrementó de manera inferior al IPC fue: