Rolando Figueroa aprobó el modelo de contrato con el BID para recibir US$150 millones

La entidad valoró que el plan beneficiará a unos 23.000 hogares de manera directa. Foto: gentileza.

El gobernador Rolando Figueroa aprobó mediante decreto el modelo de contrato del préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 150 millones de dólares para financiar el Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat de Neuquén.

El organismo había dado aval en diciembre, a través de su directorio, a una línea destinada al desarrollo urbano sostenible de Argentina, con la provincia de Neuquén como la primera donde se concretará la operación individual.

El gobernador, a través del decreto 147/2026, aprobó el modelo de contrato que designa como organismo ejecutor del programa a la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe), quedando facultada para “realizar todas las operaciones y contrataciones necesarias” para su ejecución.

El decreto también aprueba el modelo de contrato de la contragarantía a suscribirse entre la Provincia y la República Argentina.

Según se indica, el plazo original de desembolsos del préstamo será de cinco años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato, con un plazo de amortización de 25 años.

La Provincia deberá pagar las cuotas de capital semestralmente, a partir de los 66 meses de la entrada en vigencia del contrato.

El crédito de 150 millones de dólares financiará obras para aumentar la oferta de servicios básicos como agua, cloacas y electricidad, así como de infraestructura urbana, como redes viales, espacio público y equipamiento comunitario. También está previsto formalizar barrios populares y formalizar la propiedad de la tierra.

Desde el BID se estimó que la operación en Neuquén contribuirá al bienestar de más de 23.000 hogares de manera directa, y más de 98.000 de manera indirecta, incluyendo barrios populares y áreas formales con brechas de infraestructura.