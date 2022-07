Laura Pereyra: “Siempre es posible ahorrar e invertir, la clave es crear el hábito”

Las finanzas suelen ser inexpugnables para muchos, y la principal obsesión para otros. Como telón de fondo, acontece una crisis que deteriora el valor de la moneda y no existe educación financiera en las mayorías. A ello se refirió en diálogo con Pulso la especialista local en finanzas Laura Pereyra.

PREGUNTA: ¿Son contraproducentes las últimas medidas que adoptó el gobierno?

RESPUESTA: Creo que este gobierno comete el mismo error que el gobierno anterior. Y es esto de pretender sorprender al mercado con medidas de las cuales se rumorea 5 o 6 días antes del anuncio. Sería mucho más productivo generar un escenario de previsibilidad, y que se sepa lo que va a suceder al menos en los próximos 3 o 6 meses. El ex Ministro Martín Guzmán dijo una vez “nos quieren correr con el mercado”. Por supuesto, de eso se trata. El mercado siempre busca anticiparse a lo que un gobierno pueda o quiera implementar. No el mercado de capitales, cualquier mercado.

P: ¿Se puede ahorrar en Argentina?

R: Lo importante es generar conciencia acerca del potencial que tiene el “ahorro hormiga”, el hecho de separar algo de plata todos los meses modificando hábitos. En nuestro país, a raíz de la inflación y las crisis, las personas asocian el ahorro con el consumo. Y es cierto que si se puede comprar en 12 cuotas sin interés, contra una inflación proyectada del 80%, es tentador. Pero el ahorro en cambio, se trata de tomar unos minutos el día en que se cobra el sueldo, y separar por ejemplo $1.000. Cualquiera diría que $1.000 no sirven para nada y es verdad que el poder de compra de los $1.000 hoy es cada vez menor. Pero el punto es que el ahorro no se trata del monto, sino del hábito. La educación financiera debe enfocarse en generar los hábitos, para luego poder tomar buenas decisiones.

P: ¿Cualquiera puede invertir o es solo para algunos?

R: En Argentina los perfiles inversores están polarizados. De un lado están los inversores ultra conservadores y del otro los mega agresivos. Hay quien toma $10.000 y compra lo poco que puede en dólares, una inversión que a largo plazo no genera buen retorno. Y hay quien pretende poner $10.000 y ganar un millón, lo que solo es posible si en el medio hay una estafa. Lo que falta en Argentina es el inversor moderado y eso es resultado de la ausencia de educación financiera. No obstante, si alguien tiene $10.000 y los quiere defender, es posible encontrar una cartera que se adapte a ese perfil de inversor, que recién empieza, que necesita explorar y aprender. Para ese tipo de inversor la recomendación es que dedique algo de tiempo a aprender y entender la lógica de las inversiones.

Existe un mito acerca de que la rentabilidad en las finanzas es inmediata. Hay que entender que las inversiones son proyectos a largo plazo.

P: ¿Cómo se “defienden” los pesos?

R: La clave para defender los pesos es diversificar la cartera, que es “tener un poquito de cada cosa”. El referente a nivel mundial en este sentido es Warren Buffet. Si uno estudia la composición de su cartera de inversión en los últimos 20 años, encuentra que quienes más saben mantienen líquida el 20% de su cartera. En Argentina no se puede mantener un 20% de la cartera en pesos billete. Pero se puede mantener en la misma moneda (pesos), con un fondo de rescate de 24 Hs. haciendo tasa. Esta estrategia permite aprovechar las oportunidades que se presentan, porque para comprar cuando la oportunidad se presenta, hay que tener los fondos disponibles.

P: ¿Cuál es el rol de un broker de inversiones?

R: En Argentina suele no comprenderse la diferencia entre un brocker y el agente de cuenta de la entidad bancaria. En el sistema financiero global, el ahorro y la transacción se canalizan por medio de la entidad bancaria. El broker o la sociedad de bolsa en cambio, se dedican a gestionar la inversión. Por ejemplo alguien puede defender sus pesos apostando por un bono en pesos como el AL30. La misma persona puede elegir permanecer en pesos apostando en cambio por el GD30, que es ley New York. Con ambos se obtiene una tasa fenomenal que hoy rinde 40% en dólares. Pero no es lo mismo AL30 o GD30, uno se rige por la ley local y otro por la ley New York. Especialmente al momento de una posible re estructuración de deuda. Detectar estos detalles es el rol del broker.

P: ¿En cuánto tiempo se obtiene rentabilidad?

R: Es un muy buen punto. Existe un mito acerca de que la rentabilidad en las finanzas es inmediata. Hay que entender que las inversiones son proyectos a largo plazo. Cuando alguien compra un terreno en cuotas, no llama todos los meses a la inmobiliaria para conocer la valuación del terreno y calcular si ganó o perdió. Es una inversión a largo plazo. Lo mismo sucede cuando alguien compra un bono o una acción. Naturalmente existen vaivenes en el mercado financiero. Pero esas tensiones se reducen si las inversiones se piensan como un proyecto a largo plazo.

P: ¿Qué opina de las cripto?

R: Hay mucha gente que migra a las cripto por el alto rendimiento que muestra ese mercado, que es genuino. El problema es que a veces no se conoce el proyecto que se está comprando. Hay quienes no entienden porqué Bitcoin no cumple con la condición de poder intercambiarse por un bien. Hoy todavía no se puede porque Bitcoin o Ethereum son lentos. Si me tomo un café en París y quiero pagar con Ethereum, tengo que esperar 15 o 20 minutos a que se valide un bloque. Otras cripto menos conocidas como Solana, son más baratas y menos lentas. Al invertir, sea en cripto o en acciones, lo importante es dedicar tiempo a conocer de qué se trata el proyecto en el que se está por colocar el dinero.

PERFIL

Laura Pereyra es Lic. en Comunicación Social (Universidad Nacional de La Plata).

Es Socia y Productora de Agente de Negociación en BLEND Inversiones, donde realiza análisis de escenarios macro y toma de decisión en base al perfil de riesgo de cada cliente.

Vuelca sus análisis y recomendaciones de inversión en la página de Instagram @labursatil.