Inglaterra y Ghana empataron y dejaron abierta la definición del grupo L del Mundial

Kane tuvo la más clara para Inglaterra que no pudo romper el cero ante Ghana. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Inglaterra empató 0-0 con Ghana en Boston por la segunda fecha del grupo L y no pudo asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. En la última jornada, cerrarán la fase de grupos ante Croacia. Los africanos suman cuatro puntos y marchan segundos por diferencia de goles, detrás de Los Tres Leones.

El equipo de Thomas Tuchel hizo todo para ganarlo, pero no estuvo fino en la definición ante un rival que se cerró bien atrás y apostó sus chances a contragolpe rápido con Iñaki Williams y Antoine Semenyo como principales opciones.

La chance que se perdió Harry Kane para Inglaterra

¡¡TREMENDA LA QUE SE PERDIÓ INGLATERRA!! PALO Y AFUERA



Primero, el cabezazo de Nico O'Reilly al palo derecho del arquero y después el 1-0 que erró Harry Kane en la puerta del área, que se apuró y la mandó a la tribuna. pic.twitter.com/eTR31xlzNn — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Luego de que durante la semana un conocido brujo ghanés llamado Bonsam, quien pasó a la fama por haberse atribuido la lesión de Cristiano Ronaldo en Brasil 2014, declarara que estaba ‘trabajando’ sobre Harry Kane, el delantero inglés desperdició una chance inmejorable para darle la victoria a su equipo.

El encuentro fue tan trabado que se convirtió en el primero del Mundial 2026 en llegar al descanso sin un solo remate al arco entre ambos equipos.

En el complemento, Inglaterra intentó cambiar la dinámica con los ingresos de Bukayo Saka y Eberechi Eze, buscando mayor desequilibrio en los metros finales.

Sin embargo, Ghana mantuvo un planteo muy disciplinado, con líneas compactas y una defensa que respondió cada vez que fue exigida.

Los africanos incluso estuvieron cerca de dar el golpe mediante un contraataque que terminó con un tanto invalidado por posición adelantada.

Los dos equipos se mantienen como líderes del grupo L con 4 puntos en dos presentaciones, aunque los ingleses tienen ventaja en la diferencia de gol. Ahora, definirán los clasificados en la última fecha.