Mar del Plata: tres de los atropellados por un colectivo permanecen en terapia intensiva

El chofer declaró ante el fiscal y ratificó que se quedó sin frenos.

Tres de las personas que resultaron heridas en el trágico atropello protagonizado por un colectivo en Mar del Plata continúan internadas en terapia intensiva, mientras avanza la investigación sobre las causas del siniestro que dejó una joven fallecida y otras seis personas lesionadas.

Según informó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, la víctima fatal fue identificada como Guadalupe Merlos, de 18 años, quien vivía en el barrio Nuevo Golf.

En cuanto a los heridos, un joven de 19 años, una mujer de 42 y otra de 56 permanecen internados en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), todos con pronóstico reservado.

Por otra parte, un adolescente de 15 años que había ingresado inicialmente a terapia intensiva con traumatismos faciales y una fractura en un miembro superior evolucionó favorablemente y se encuentra estable.

Asimismo, dos mujeres de 47 y 56 años presentaron una evolución positiva tras los estudios médicos realizados y continúan internadas en sala común para completar su recuperación.

El chofer declaró ante la Justicia: qué dijo

Mientras tanto, el conductor del colectivo involucrado, Mario Miralles, de 30 años, prestó declaración ante el fiscal Germán Vera Tapia y ratificó que la unidad sufrió una falla mecánica.

Según manifestó, el colectivo se quedó sin frenos y esa situación lo llevó a subir a la vereda, donde embistió a las personas que aguardaban en una parada de colectivos.

Tras su declaración, el chofer recuperó la libertad, aunque quedó sujeto a la causa y deberá presentarse nuevamente cuando sea requerido por la Justicia.

Cómo ocurrió el hecho

El trágico episodio ocurrió durante la tarde del lunes en la zona costera de Mar del Plata, a la altura del denominado Skate Park, sobre el Boulevard Marítimo entre las calles Rivadavia y San Martín.

Por causas que continúan siendo investigadas, un colectivo de la línea 532 perdió el control y terminó impactando contra varias personas que se encontraban esperando el transporte público, provocando la muerte de Guadalupe Merlos y dejando a otras seis personas heridas.

Los investigadores aguardan ahora los resultados de las pericias mecánicas sobre la unidad para determinar si efectivamente existió una falla en el sistema de frenos y establecer eventuales responsabilidades en el hecho.