Licitación clave: el Gobierno busca renovar $7,2 billones de deuda tras los canjes con el BCRA

El Ministerio de Economía se prepara para una nueva prueba de fuego en el mercado financiero local. Este miércoles, la Secretaría de Finanzas llevará adelante una licitación de títulos públicos con el objetivo primordial de refinanciar vencimientos de deuda que alcanzan los $7,2 billones.

La operación se enmarca en la estrategia de normalización de la curva de rendimientos y ocurre en un contexto de relativa calma en las tasas de interés.

Si bien la cifra es significativa, el compromiso original era sustancialmente mayor. Gracias a los canjes de deuda realizados previamente entre el Tesoro Nacional y el Banco Central, se logró reducir la carga de esta semana en aproximadamente $15 billones.

Esta maniobra técnica permite que el Gobierno llegue a la licitación con una presión financiera menor, facilitando la gestión de la liquidez sin necesidad de convalidar saltos bruscos en los rendimientos.

La estrategia del mercado y el rol de las entidades

El equipo económico llega a esta instancia respaldado por los resultados de la última operación, donde se logró un ratio de refinanciamiento (rollover) del 123,39%. En dicha oportunidad, las entidades financieras y fondos de inversión adjudicaron $9,02 billones, lo que significó un financiamiento neto extra de $1,02 billones que fue retirado de circulación.

Dentro de los instrumentos ofrecidos, las Letras de Capitalización (Lecaps) continúan siendo las protagonistas del mercado. En la colocación anterior, el tramo a abril de 2026 cerró con una tasa efectiva mensual (TEM) del 2,81%, consolidándose como la opción preferida para quienes apuestan a la desinflación. El menú para este miércoles incluye:

Bonos CER: Títulos vinculados a la inflación con rendimientos reales de hasta el 7,94%.

Títulos vinculados a la inflación con rendimientos reales de hasta el 7,94%. Instrumentos TAMAR: Títulos a tasa variable para cobertura ante cambios en el costo de fondeo.

Títulos a tasa variable para cobertura ante cambios en el costo de fondeo. Bonos Dólar Linked: Papeles atados a la evolución del tipo de cambio oficial.

El foco en la absorción de pesos

La hoja de ruta de Luis Caputo sigue siendo clara: capturar la mayor cantidad de excedentes de pesos de las entidades para evitar que se trasladen a los precios o al mercado de divisas. La decisión de cuánto financiamiento neto captar y a qué tasa será determinante para sostener la estabilidad financiera de corto plazo.

Los agentes económicos monitorearán de cerca los rendimientos reales propuestos por el Estado, ya que de ello depende el éxito de la «aspiradora» de pesos en un escenario donde el Gobierno busca que las tasas de interés comiencen a acompañar la trayectoria descendente de la inflación minorista.