Ajuste en la liquidez: la coordinación entre el Tesoro y el Banco Central redujo la base monetaria en $780.000 millones

Esta maniobra responde a la necesidad de estabilizar las variables nominales: mientras el sector mayorista muestra señales de desaceleración, la inflación minorista acumuló meses de ascenso, alcanzando un 2,9% en enero.

El objetivo del equipo económico es que el índice mensual continúe su sendero decreciente para situarse por debajo del 1% hacia el segundo semestre del año.

Coordinación entre el Tesoro y el Banco Central

El informe de la consultora Quantum explica que la variación de los agregados monetarios es el resultado de una acción conjunta entre el Banco Central (BCRA) y el Tesoro Nacional. El mecanismo permitió que la emisión necesaria para la compra de reservas fuera compensada por el sector público.

Por un lado, el BCRA inyectó pesos para adquirir más de USD 2.200 millones en el mercado libre de cambios. Sin embargo, este efecto expansivo fue neutralizado por el Tesoro, que utilizó sus depósitos en la autoridad monetaria para comprar divisas destinadas al pago de deuda externa y obligaciones con el FMI. Esta operación retiró de circulación una masa de dinero superior a la emitida originalmente.

A este esquema se sumó la captación de fondos en el mercado local mediante licitaciones de deuda que superaron los vencimientos inmediatos, actuando como un mecanismo de absorción de los pesos excedentes en el sistema financiero.

El impacto en las tasas de interés y el crédito

La menor oferta de liquidez impulsó un reacomodamiento al alza en los rendimientos del mercado financiero, elevando el costo del fondeo respecto a los niveles de diciembre:

Tasa TAMAR: El costo de fondeo entre bancos escaló hasta el 31,7% .

El costo de fondeo entre bancos escaló hasta el . Tasa SIMU: Para operaciones de corto plazo, se ubicó en torno al 27,4% .

Para operaciones de corto plazo, se ubicó en torno al . Crédito corporativo: Los adelantos en cuenta corriente para empresas registraron un incremento de 526 puntos básicos, encareciendo el financiamiento para capital de trabajo.

Para los especialistas, esta política de contracción monetaria y tasas activas por encima de las expectativas de devaluación favorece la apreciación del tipo de cambio y reduce la demanda de divisas. Estos factores son considerados centrales para alcanzar las metas de desinflación planteadas por la gestión de Javier Milei.

No obstante, el informe advierte que el endurecimiento de las condiciones monetarias podría actuar como un condicionante para la reactivación económica. El encarecimiento del crédito para el sector privado plantea el desafío de equilibrar la estabilidad de precios con la necesidad de recuperar los niveles de actividad y consumo en los próximos meses.