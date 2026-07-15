Licitación exprés de Economía: el Tesoro busca renovar $3 billones y lanzó un nuevo bono en dólares

En una semana marcada por señales favorables para el rumbo financiero oficial, el ministerio de Economía de la Nación enfrenta este miércoles una prueba de velocidad en el mercado local. La secretaría de Finanzas dispuso una licitación bajo modalidad «exprés» con un horario de suscripción acotado que cierra a las 13:00, planificado específicamente para concluir la operación antes de que la atención del país se concentre en la semifinal que la Selección Argentina de Fútbol disputará contra Inglaterra.

El principal objetivo del equipo conducido por Luis Caputo es refinanciar vencimientos de deuda en pesos por un total de $3 billones. Sin embargo, la gran novedad de la jornada es el debut de un nuevo título de deuda en dólares bajo legislación argentina, diseñado para captar el excedente de divisas del sector privado en un contexto de calma cambiaria y retroceso de las cotizaciones financieras.

Un menú mixto para estirar plazos en pesos

Para hacer frente a los compromisos en moneda nacional, el Gobierno nacional diseñó una estrategia que combina diferentes tipos de cobertura. En el tramo de corto plazo, se ofrece un bono a tasa fija con vencimiento en noviembre de este año.

Para los compromisos de mediano y largo plazo, la oferta se extiende más allá del actual mandato presidencial con la reapertura de un título indexado por inflación (CER) que vence en marzo de 2028, un bono a tasa variable con vencimiento en agosto de ese año y tres opciones de títulos vinculados a la cotización del tipo de cambio oficial («dollar linked»).

La city financiera sigue de cerca esta licitación ya que servirá para evaluar el delicado equilibrio que intenta sostener el Tesoro entre la estabilización del dólar y la necesidad de mantener las tasas de interés en niveles que permitan reactivar la actividad económica en la última parte del año.

Al respecto, un informe de la consultora Max Capital anticipó que el Tesoro mantendrá su política de extender los plazos de financiamiento ofreciendo probablemente un leve premio sobre las tasas del mercado secundario. Los analistas de la firma destacaron además que la reciente apreciación del tipo de cambio oficial —favorecida por la mejora en los términos de intercambio y la liquidación del agro— le otorga al equipo de Luis Caputo un margen más holgado para no tener que convalidar subas agresivas de tasas en pesos.

Por su parte, desde la sociedad de bolsa Cohen señalaron que esperan un nivel de renovación que supere los vencimientos de la semana, aunque con un margen de sobre-suscripción más acotado que en oportunidades previas. Los técnicos de la firma advirtieron que si bien el Tesoro cuenta con un importante respaldo de $7,2 billones en sus cuentas del Banco Central, la liquidez global del sistema financiero muestra señales de moderación debido a que el stock de pesos absorbido por la autoridad monetaria vía pases (repos) viene cediendo paulatinamente.

El debut del Bonar 2029 y el interés de los ahorristas

La máxima atención de los operadores de la city está puesta en el desempeño del nuevo Bonar 2029 (AO29). Se trata de un bono en dólares con un cupón de interés del 6% anual y pagos mensuales, replicando la estructura de los exitosos títulos previos AO27 y AO28. Para esta primera instancia de colocación, Finanzas estableció un cupo de hasta US$ 2.000 millones, con la posibilidad de reabrir las ofertas en una segunda vuelta durante el jueves.

El optimismo del Gobierno respecto de este papel se fundamenta en la sólida demanda que registraron las colocaciones anteriores. Según explicó Emilio Boto, analista financiero de Mills Capital, las últimas reaperturas del AO28 llegaron a registrar ofertas que multiplicaron por 17 veces el cupo disponible, permitiendo que las tasas de rendimiento descendieran del 8,6% al 7,8% anual.

Para el analista, el nuevo AO29 se consolida como un instrumento sumamente atractivo no solo para los grandes fondos de inversión, sino especialmente para el inversor minorista que busca resguardar sus ahorros en dólares con un flujo de cobro mensual garantizado, en medio de un clima global que muestra un mayor apetito por el riesgo de los activos argentinos.

Con información de Clarín.