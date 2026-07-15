Inflación, dólar y tasas de interés: el alivio financiero que festeja el Gobierno tras los datos del Indec y de Estados Unidos

El denominado «súper martes» de datos económicos trajo un escenario sumamente favorable para el bolsillo de los argentinos y el mercado financiero. La coincidencia de una marcada desaceleración de los precios locales y un sorpersivo proceso de deflación en los Estados Unidos generó un alivio inmediato, impactando de forma directa en la cotización del dólar y abriendo la puerta a una recuperación real de los ingresos.

La confirmación oficial llegó de la mano del INDEC, cuyo Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un 1,9% para junio de 2026. El dato no solo perforó la barrera psicológica del 2% por primera vez en lo que va del año, sino que consolidó tres meses consecutivos de desinflación y empujó al dólar oficial por debajo de los $1.500 en las pantallas del Banco Nación.

La deflación en Estados Unidos y el impacto en el riesgo país

En el plano internacional, la economía de Estados Unidos aportó una de las mayores sorpresas de la jornada al registrar una deflación del 0,4% en su medición mensual. Se trata de la primera caída en el nivel de precios generales en dos años, superando con creces el retroceso del -0,1% que proyectaba el consenso de los analistas de Wall Street.

Según los informes de la Reserva Federal (Fed), esta desaceleración estuvo directamente vinculada a la baja del petróleo internacional que se había registrado semanas atrás. Y por una fuerte disminución en los surtidores de combustibles norteamericanos, que mostraron un descenso cercano al 10% durante el último mes.

Este retroceso de los precios en Estados Unidos enfrió por completo los temores del mercado sobre una nueva suba de las tasas de interés por parte de la Fed. Como respuesta inmediata, el rendimiento de los títulos del Tesoro norteamericano a diez años cayó hasta el 4,58% anual.

Para la Argentina, este movimiento es clave: si la tasa de referencia global continúa descendiendo hacia el andarivel del 4%, el país podría recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito, una vía de financiamiento que permanece vedada desde hace ocho años. Bajo este mejor clima externo, el riesgo país argentino se mantiene expectante, muy cerca de perforar la barrera de los 400 puntos básicos.

La advertencia del petróleo Brent tras los ataques en Medio Oriente

A pesar de las buenas noticias locales, los analistas técnicos advierten sobre un factor externo de presión. Los recientes bombardeos militares en medio oriente —en el marco de la escalada armada entre Estados Unidos e Irán— provocaron un fuerte repunte en la cotización del crudo de referencia global.

El barril de petróleo Brent, que hace apenas dos semanas había perforado los 75 dólares, volvió a escalar rápidamente hasta la zona de los 85 dólares. Este encarecimiento de la energía a nivel mundial podría plantear nuevos desafíos para consolidar el proceso de desinflación en los meses venideros, aun cuando el último dato de inflación anualizada de EE.UU. cayó del 4,2% al 3,5%.

Salarios, consumo y la caída del dólar en el mercado local

En el frente doméstico, la desaceleración del índice inflacionario del INDEC ya empieza a mostrar efectos prácticos en la microeconomía. La moderación de los precios está permitiendo que, de manera paulatina, los salarios y los ingresos de los hogares comiencen a recuperar el terreno perdido frente a la escalada registrada a comienzos de 2026. Con esto, el sector comercial proyecta una reactivación del consumo interno para el segundo semestre.

A la mejora de los ingresos se le sumó la estabilidad cambiaria. En las últimas jornadas se registró una caída del dólar oficial por debajo de los $1.500 en las pantallas del Banco Nación, acompañada de una notable relajación en las cotizaciones de los dólares financieros (MEP y CCL). Esta calma cambiaria actúa como un ancla fundamental para evitar rebrotes de precios en julio, mes para el cual las consultoras estiman un IPC que rondará nuevamente el 1,9%.

Con información de Infobae.