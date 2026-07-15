Dólar hoy cotizaciones: Banco Nación ajusta a la baja el dólar oficial y se reacomodan el MEP y el CCL

La plaza cambiaria argentina amanece este miércoles 15 de julio 2026 con una corrección imprevista en el tablero minorista, que capta la atención del sector corporativo y los pequeños ahorristas. Según los últimos reportes provistos por el Banco Central (BCRA), la sostenida liquidación de divisas y una mayor oferta de cobertura oficial en el mercado de futuros permitieron amortiguar la estacionalidad de julio, convalidando un inusual descenso en las pizarras de la banca pública.

En este nuevo escenario, el dólar oficial lidera el reacomodamiento nominal de la economía, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL inician el circuito bursátil asimilando este reajuste técnico sin ruidos en el sistema financiero secundario.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: miércoles 15 de julio 2026

Dólar Oficial Minorista BNA

➔ Compra: $1.450,00 | Venta: $1.500,00 (Baja de diez pesos respecto a la rueda previa).

Dólar Tarjeta (Consumos en el Exterior)

➔ Venta unificada: $1.943,50 (Calculado con el 30% de percepción impositiva).

De acuerdo con las pizarras oficiales del Banco Nación (BNA), el descenso del dólar oficial alivia transitoriamente el cálculo de costos para las pymes comerciales. Al mismo tiempo, el dólar tarjeta acompaña la baja al posicionarse por debajo de la barrera de los $1.950, consolidándose como una referencia clave para los servicios turísticos internacionales.

Tendencia de mercado para el dólar MEP y el dólar CCL bursátil: miércoles 15 de julio 2026

Dólar MEP (Bolsa de Comercio)

➔ Cotización de referencia: $1.510 (Brecha del 1 por ciento frente al oficial).

Dólar CCL (Contado con Liquidación)

➔ Cotización corporativa: $1.560 (Estabilidad en las transferencias externas).

En el circuito financiero de bonos, el dólar MEP muestra una sintonía fina con el mercado informal de la City porteña —donde el dólar blue abre estable en:

$1.500 para la compra y $1.520 para la venta.

Por su parte, el comportamiento ordenado del dólar CCL se ve respaldado por la solidez fiscal de los títulos del Tesoro, reduciendo a mínimos los márgenes de cobertura especulativa ante los vencimientos del mes.

Análisis de julio 2026: ¿por qué el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL operan con tendencia bajista?

El análisis de lo que estamos trabajando en esta quincena revela que el comportamiento del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL responde de manera directa al plan de escasez de pesos coordinado por el Ministerio de Economía.

Los analistas de la plaza local coinciden en que la absorción de liquidez doméstica y el congelamiento de la emisión monetaria forzaron a las carteras corporativas a desprenderse de divisas, para cumplir con obligaciones impositivas de mediados de año.

Esta dinámica, sumada a un Riesgo País que se mantiene firme en torno a la zona de estabilidad, generó las condiciones macroeconómicas idóneas para recortar las presiones devaluatorias de corto plazo.

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén: impacto directo en la Patagonia este miércoles 15 de julio 2026

Miércoles 15 de julio 2026. En Neuquén, el dólar oficial arranca sus operaciones en el Banco Provincia a:

$1.440 para la compra.

$1.510 para la venta.

Miércoles 15 de julio 2026. En Río Negro, el dólar oficial se consigue en Banco Patagonia a: