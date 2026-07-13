Inflación por debajo del 2% y riesgo país cerca de los 400 puntos: las variables clave que mira el Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, define el programa financiero para los próximos meses y monitorea las condiciones técnicas para volver a emitir deuda en Wall Street. (Foto: Clarín fotografía)

El escenario económico de la Argentina ingresa en una semana determinante marcada por las señales de consolidación macroeconómica y la expectativa por el rumbo de los mercados. Mientras las cotizaciones del dólar financiero mantienen una relativa estabilidad, la administración nacional acelera los proyectos estructurales para blindar su programa monetario de cara al segundo semestre.

Así lo analizó el periodista especializado en economía Pablo Wende, en su habitual columna por Río Negro Radio, donde trazó un panorama sobre la desaceleración de los precios y las condiciones técnicas que restan para que el país recupere el acceso definitivo al crédito internacional. El analista destacó que el humor de los inversores extranjeros atraviesa un cambio de fondo gracias la baja del riesgo país, que quedó a un paso de perforar la barrera de los 400 puntos básicos.

La inflación de junio y los desafíos estacionales que asoman en julio

La atención inmediata del mercado está puesta en el dato oficial de inflación de junio que difundirá el INDEC. Las estimaciones oficiales y privadas anticipan que el índice nacional se ubicará por primera vez en el año por debajo de los dos puntos, replicando el comportamiento del indicador de la Ciudad de Buenos Aires que cerró en 1,8%.

«Es un dato un poco antiguo, pero va a ser el primer mes del año abajo del 2%. Eso confirma un poco el proceso de desaceleración porque sería el tercer mes consecutivo de caída de la inflación, que ya es una tendencia», detalló Wende.

No obstante, el especialista advirtió que la dinámica de julio presentará una mayor presión estacional. El cobro del aguinaldo, el inicio de las vacaciones de invierno y el impacto de las recientes heladas en el precio de los alimentos frescos se combinarán con las subas autorizadas en las tarifas de agua, gas y transporte público en las zonas metropolitanas.

El ancla de Estados Unidos: por qué el riesgo país no alcanza para salir al mercado

A pesar de que la compresión de los bonos soberanos locales colocó al riesgo país en niveles mínimos que no se registraban desde 2018, la salida al mercado internacional de deuda encuentra un escollo global invisible en el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. La persistente inflación norteamericana, que supera el 4% interanual, obligó a la Reserva Federal (Fed) a mantener sus tasas elevadas por encima del 4,5% anual.

«Hoy tenés una tasa americana arriba de 4 y medio anual más 400 puntos de riesgo país; estás en una tasa más o menos del 8 y medio anual para Argentina si quisiera salir a los mercados. El Gobierno ya dio señales de que con el 8% le parece que es una tasa razonable para salir, entonces estamos muy cerquita», desglosó el periodista en Río Negro Radio para explicar por qué el indicador local parece haber encontrado un piso difícil de romper sin ayuda externa.

Esta parálisis técnica provocó, en contrapartida, un recambio saludable en el perfil de los inversores extranjeros que operan con activos locales en Wall Street, alejando de forma definitiva la especulación de corto plazo:

El repliegue de los especuladores: «A estos valores de los bonos, los fondos buitre en general no aparecen tanto; el fondo buitre huele sangre», detalló Wende sobre la paridad actual de los títulos públicos.





«A estos valores de los bonos, los fondos buitre en general no aparecen tanto; el fondo buitre huele sangre», detalló Wende sobre la paridad actual de los títulos públicos. El ingreso de capitales estables: El rendimiento real de los activos argentinos empieza a seducir a grandes fondos institucionales de largo plazo que buscan previsibilidad en mercados fronterizos.





El rendimiento real de los activos argentinos empieza a seducir a grandes fondos institucionales de largo plazo que buscan previsibilidad en mercados fronterizos. Alivio judicial externo: El clima de negocios sumó un fuerte respaldo tras el fallo de los tribunales de Nueva York por la nacionalización de YPF, que redujo a cero una millonaria demanda en dólares contra el Estado.



El nuevo perfil del ahorrista: billeteras virtuales y bonos energéticos

Más allá de la macroeconomía, el escenario local muestra una fuerte transformación en los hábitos de consumo y ahorro de la población. Ante la pérdida de poder adquisitivo, las herramientas tecnológicas digitales ganaron un terreno masivo para hacer rendir el dinero del día a día frente a la parálisis de los canales tradicionales.

«Los bancos no han hecho un gran favor en este sentido, porque cobrás tu sueldo, te dejan la plata en tu caja de ahorro y no rinde nada», criticó Wende, al tiempo que ponderó el avance de las Fintech mediante las cuentas remuneradas que invierten de forma automática en fondos comunes de corto plazo.

En sintonía con esto, el público de entre 20 y 40 años comenzó a volcarse a plataformas digitales para operar de forma directa con CEDEARs y obligaciones negociables. El especialista remarcó que hoy resulta mucho más rentable invertir los ahorros en bonos corporativos de firmas sólidas como YPF, Vista o Pampa Energía, que ofrecen tasas en dólares de entre el 6% y 7% anual, en lugar de mantener las divisas inmovilizadas en el hogar.

Financiamiento local con el Bonar 29 y la nueva Carta Orgánica del Banco Central

Para consolidar el colchón de divisas de cara a los vencimientos de 2027, el Palacio de Hacienda activará esta semana la licitación de un nuevo título de deuda pública en el mercado doméstico, denominado Bonar 29.

El objetivo oficial es captar los dólares circulantes en el circuito local mientras se terminan de alinear las tasas externas con la Reserva Federal de Estados Unidos, una jugada que Wende definió en Río Negro Radio como una transición necesaria ya que la meta final de la Casa Rosada sigue siendo el financiamiento internacional directo debido a la escala acotada del mercado de capitales argentino.

En paralelo, la discusión económica se trasladará de forma inmediata al Congreso de la Nación. El bloque oficialista buscará acelerar las modificaciones estructurales en la Carta Orgánica del Banco Central con el fin de prohibir de forma explícita y por ley la emisión monetaria destinada a financiar el déficit del Tesoro, eliminando de esta manera los marcos normativos laxos que rigieron durante la última década.

Escuchá a Pablo Wende en Río Negro Radio