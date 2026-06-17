Río Negro reunió directores de hospitales para definir las prioridades del sistema sanitario

La actividad se desarrolla en el edificio de la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro, en Cipolletti. Foto: Flor Salto.

El Ministerio de Salud de Río Negro reunió en Cipolletti a los directores y directoras de los 36 hospitales públicos de la provincia para evaluar los avances del primer semestre y coordinar las principales líneas de trabajo para la segunda mitad de 2026.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, explicó que el encuentro permite «ratificar nuestro rumbo, trazar nuestros objetivos en términos sanitarios» y evaluar los resultados alcanzados en cada región de la provincia.

Al presentar el balance del semestre, el ministro enumeró una serie de acciones vinculadas a la modernización del sistema sanitario. Entre ellas destacó el seguimiento digital de grupos prioritarios de pacientes, la planificación de compras de medicamentos e insumos, el fortalecimiento de las cadenas de distribución y las inversiones en equipamiento hospitalario e infraestructura que comenzaron a concretarse en varios establecimientos de la provincia.

Demetrio Thalasselis, Ministro de Salud de Río Negro.

«Es una reunión muy importante porque nos ponemos en contacto con nuestros pares, donde hablamos sobre las diferentes realidades de los hospitales e intercambiamos conocimientos y aportes para seguir trabajando en conjunto«, destacó la directora del hospital Artémides Zatti de Viedma, Laura Gutmann.

La actividad contó además con la participación de administradores hospitalarios, responsables de recursos humanos y autoridades de las distintas áreas de la cartera sanitaria provincial.

La historia clínica electrónica gana terreno en Río Negro

Uno de los principales temas abordados fue la expansión de la Historia Clínica Electrónica. Según informó Thalasselis, la provincia pasó de siete a 53 efectores incorporados al sistema, con más de 100.000 pacientes nominalizados y 450.000 prestaciones registradas.

El ministro señaló que la herramienta permite contar con información vinculada al seguimiento de embarazadas, pacientes con hipertensión, diabetes y personas que participan de programas de detección temprana de enfermedades oncológicas.

En Cipolletti, el sistema ya se encuentra en funcionamiento. La directora del hospital Pedro Moguillansky, María Margarita «Marita» Rizzi Salto, destacó que el establecimiento trabaja con historia clínica digital desde el año pasado e incorporó la herramienta también en las áreas de internación. «Va a tener mejoría en los accesos a nivel sanitario y de recursos y de historias clínicas y de imágenes de laboratorio a la hora de atender al paciente», señaló.

María Margarita «Marita» Rizzi Salto, directora del hospital de Cipolletti.

La médica agregó que la digitalización permite acceder de manera más ágil a la información clínica. «Inclusive desde tu casa podés ver cuál es la realidad de tu paciente desde el mismo teléfono y hacer seguimiento de cerca», ejemplificó.

La implementación también avanza en otros hospitales de la provincia. La directora del hospital zonal Ramón Carrillo de Bariloche, Mónica Lamberto, adelantó que el centro de salud comenzará a incorporar la historia clínica electrónica durante los primeros días de julio, luego de las capacitaciones realizadas por el Ministerio de Salud.

Equipamiento e inversiones para los hospitales de Río Negro

Durante el encuentro también se analizaron las inversiones previstas para fortalecer la infraestructura y el equipamiento hospitalario. Thalasselis destacó que parte de los recursos generados por el crecimiento de la actividad hidrocarburífera ya comenzaron a traducirse en nuevas incorporaciones para áreas como neonatología y laboratorios en hospitales de General Roca, Sierra Grande, Cinco Saltos y Bariloche.

En ese sentido, la directora del hospital Francisco López Lima de Roca, Susana Marezi señaló que el establecimiento trabaja en el fortalecimiento de áreas estratégicas para mejorar las prestaciones. «Estamos trabajando fuertemente en lo que es atención primaria, equipamiento para el hospital y tecnología en neonatología, quirófano y otras especialidades«, indicó.

«Esta reunión sirve para marcar un poco lo que se viene, tanto en equipamiento como en las políticas públicas de salud impulsadas por el Ministerio», Susana Marezi, directora del hospital Dr. Francisco López Lima Roca.

Por su parte, la directora Lamberto, destacó que las inversiones anunciadas permitirán avanzar en la ocupación de nuevos espacios dentro del edificio. «Estamos muy ansiosos de poder concretar esto porque tiene que ver con trasladarnos a parte del hospital nuevo. Son más de diez años de espera», afirmó.

La profesional de la salud remarcó que las mejoras no sólo impactarán en la atención de los pacientes, sino también en las condiciones de trabajo del personal sanitario. «La mejora en lo edilicio no solo tiene que ver con la atención del paciente, sino también con el bienestar de los trabajadores, con trabajar de manera más ordenada y con equipamiento de última tecnología», sostuvo.

«Estos espacios permiten conocer cómo se trabaja en otras localidades y encontrar herramientas o soluciones que después pueden aplicarse en nuestros propios hospitales», Laura Gutmann, hospital Artémides Zatti de Viedma.

Fortalecer la atención primaria, uno de los principales desafíos

Además de la digitalización y las inversiones, las directoras analizaron estrategias para fortalecer la atención primaria de la salud y mejorar el acceso de la población a los servicios sanitarios.

«Todos venimos con los mismos pedidos y venimos a escuchar la propuesta del Ministerio», resumió Rizzi Salto, quien destacó que el intercambio entre hospitales permite conocer otras experiencias y trabajar de manera articulada.

La directora cipoleña sostuvo que uno de los lineamientos planteados durante la reunión fue continuar fortaleciendo el primer nivel de atención para acercar los servicios de salud a la comunidad.

Desde Bariloche, Lamberto coincidió en que ese será uno de los principales desafíos para los próximos meses. La directora señaló que se trabaja en estrategias para ampliar la cobertura de los centros de salud y descomprimir la demanda en las guardias hospitalarias.

Myrna Lamberto, directora del hospital de Bariloche.

El encuentro continuará este jueves con reuniones específicas entre los directores hospitalarios y las distintas áreas técnicas del Ministerio de Salud para abordar aspectos vinculados a la gestión y el funcionamiento del sistema público de salud.