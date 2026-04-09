¿Llegan los dólares del FMI? Las tres claves del viaje de Luis Caputo a Estados Unidos para cerrar otro desembolso

El equipo económico de la administración de Javier Milei se alista para una semana clave en los Estados Unidos. El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el viceministro José Luis Daza, viajarán a Washington DC para participar de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, que se desarrollarán entre el 13 y el 18 de abril.

El objetivo central de la comitiva es destrabar el desembolso de US$1.000 millones correspondiente a la segunda revisión del acuerdo vigente. Además del giro de divisas, los funcionarios buscarán obtener un waiver (dispensa) por haber incumplido las metas de reservas en 2025 y proponer un estratégico cambio de metas que permita mayor flexibilidad en el manejo de los dólares.

Aunque la aprobación técnica ha sufrido demoras desde febrero, en el mercado se espera que el organismo publique el staff report —el documento detallado con las metas y proyecciones— tras el evento global en la capital estadounidense.

La discusión por las metas de reservas

Uno de los puntos de mayor tensión en la negociación es el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas del último trimestre. El Banco Central no logró llegar al objetivo fijado, en parte por la estrategia de intervención para contener los dólares financieros y el pago de vencimientos de deuda.

Por este motivo, Caputo buscará obtener una dispensa (waiver) y, fundamentalmente, convencer a los técnicos del Fondo de modificar el cronograma de metas. La intención del Palacio de Hacienda es pasar de un esquema trimestral a uno anual, argumentando que la estacionalidad de las exportaciones hace que las mediciones de corto plazo sean poco realistas.

El balance del Banco Central

A pesar de los incumplimientos pasados, el Gobierno llega a esta cumbre con una mejora en la performance reciente. Desde el inicio de la «nueva fase» del programa económico el 1 de enero, el Banco Central que conduce Santiago Bausili ha logrado compras netas por US$4.581 millones, superando el 45% de la meta fijada para todo el 2026.

Sin embargo, las reservas brutas se mantienen estancadas en torno a los US$44.000 millones, ya que gran parte de las divisas compradas en el mercado oficial se destinaron inmediatamente al pago de compromisos externos. El mercado seguirá de cerca si hay una foto oficial entre Caputo y la directora del Fondo, Kristalina Georgieva, como termómetro del estado de la relación.

Con información de La Nación.