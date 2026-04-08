Dólar 8 de abril 2026: consultá las cotizaciones del Banco Nación y principales entidades
Dólar hoy: el oficial inicia la jornada estable en el Banco Nación y el Banco Central busca extender su racha de compras bajo el esquema de bandas cambiarias. Con el dólar MEP en mínimos y una brecha frente al dólar tarjeta que otorga un ahorro, te contamos las claves del sistema financiero en este inicio de abril 2026.
En una rueda que ratifica la vigencia del ancla nominal, el dólar oficial inicia este miércoles 8 de abril 2026 sin variantes en las pizarras del Banco Nación (BNA), cotizando a:
- $1.365 para la compra
- $1.415 para la venta.
Tras un comienzo de mes marcado por la acumulación de divisas, el Banco Central (BCRA) busca hoy consolidar su balance en el Mercado Libre de Cambios (MLC), respaldado por reservas internacionales brutas que se mantienen firmes en torno a los u$s44.200 millones.
Bajo el actual régimen de bandas cambiarias, el tipo de cambio mayorista opera con un margen de seguridad respecto al techo de intervención —fijado para hoy en $1667,89—, permitiendo que la City porteña transite una apertura de «pax» cambiaria sostenida por la liquidación del sector exportador y el cumplimiento de las metas fiscales ante los organismos internacionales.
Dólar oficial hoy: las pizarras del Banco Nación y el promedio de los bancos en el inicio de abril 2026
En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el estricto seguimiento de la autoridad monetaria. Según los datos del Banco Nación (BNA), la divisa se ofrece a $1.415, un valor que funciona como el piso de la estructura cambiaria para el resto de las entidades financieras de la City.
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1370
|1420
|Banco Nación
|1365
|1415
|Banco ICBC
|1360
|1420
|Banco BBVA
|1370
|1420
|Banco Supervielle
|1374
|1414
|Banco Ciudad de Bs As
|1355
|1415
|Banco Patagonia
|1370
|1420
|Banco Hipotecario
|1375
|1415
|Banco Santander
|1370
|1420
|Banco Credicoop
|1370
|1420
|Banco Macro
|1377
|1415
|Banco Piano
|1370
|1430
|Banco BPN
|1355
|1425
En el promedio de los principales bancos privados que releva diariamente el Banco Central (BCRA), la cotización se ubica apenas por encima, promediando los $1.438, manteniendo la brecha técnica habitual entre la banca pública y la privada en esta segunda semana de abril 2026.
Dólar MEP y CCL: la brecha con el Banco Nación se mantiene en mínimos ante la pax bursátil
En el mercado de capitales, los tipos de cambio financieros inician la jornada profundizando su sendero de estabilidad, operando con una oferta que neutraliza cualquier intento de presión alcista. El dólar MEP (o bolsa) se negocia en torno a los:
- $1.430, mostrando una convergencia casi total con el oficial del Banco Nación.
Esta dinámica, impulsada por la demanda de activos en moneda local y la vigencia del esquema de bandas, permite que el sistema financiero transite el inicio de abril 2026 con una brecha técnica inferior al 4% respecto al tipo de cambio mayorista, reflejando la confianza de los inversores en los instrumentos de tasa.
Por su parte, el Dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza en:
- $1.485.
Dólar blue hoy: ¿a cuánto cotiza en el mercado informal este miércoles 8 de abril 2026?
En tanto, el dólar blue inicia este miércoles 8 de abril 2026 en:
- Compra: $1.375.
- Venta: $1.395.
Dólar tarjeta hoy: con el oficial estable en el Banco Nación, el ahorro frente al MEP supera los $400
Para los usuarios que deben saldar consumos en moneda extranjera, el dólar tarjeta —referencia del Banco Nación (BNA) para servicios digitales y gastos turísticos— se ubica este miércoles en los:
- $1.839,50.
Este valor, que incluye el recargo del 30% a cuenta de Ganancias, continúa posicionado como la cotización más alta del mercado legal.
Sin embargo, la calma de los dólares bursátiles abre una ventana de eficiencia: la diferencia de precio entre el dólar tarjeta y el dólar MEP alcanza hoy los $400 por cada unidad, permitiendo un ahorro real del 22,9% para quienes opten por cancelar sus resúmenes utilizando divisas propias adquiridas legalmente.
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