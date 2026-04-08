Dólar 8 de abril 2026: consultá las cotizaciones del Banco Nación y principales entidades

En una rueda que ratifica la vigencia del ancla nominal, el dólar oficial inicia este miércoles 8 de abril 2026 sin variantes en las pizarras del Banco Nación (BNA), cotizando a:

$1.365 para la compra

$1.415 para la venta.

Tras un comienzo de mes marcado por la acumulación de divisas, el Banco Central (BCRA) busca hoy consolidar su balance en el Mercado Libre de Cambios (MLC), respaldado por reservas internacionales brutas que se mantienen firmes en torno a los u$s44.200 millones.

Bajo el actual régimen de bandas cambiarias, el tipo de cambio mayorista opera con un margen de seguridad respecto al techo de intervención —fijado para hoy en $1667,89—, permitiendo que la City porteña transite una apertura de «pax» cambiaria sostenida por la liquidación del sector exportador y el cumplimiento de las metas fiscales ante los organismos internacionales.

Dólar oficial hoy: las pizarras del Banco Nación y el promedio de los bancos en el inicio de abril 2026

En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el estricto seguimiento de la autoridad monetaria. Según los datos del Banco Nación (BNA), la divisa se ofrece a $1.415, un valor que funciona como el piso de la estructura cambiaria para el resto de las entidades financieras de la City.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1370 1420 Banco Nación 1365 1415 Banco ICBC 1360 1420 Banco BBVA 1370 1420 Banco Supervielle 1374 1414 Banco Ciudad de Bs As 1355 1415 Banco Patagonia 1370 1420 Banco Hipotecario 1375 1415 Banco Santander 1370 1420 Banco Credicoop 1370 1420 Banco Macro 1377 1415 Banco Piano 1370 1430 Banco BPN 1355 1425

En el promedio de los principales bancos privados que releva diariamente el Banco Central (BCRA), la cotización se ubica apenas por encima, promediando los $1.438, manteniendo la brecha técnica habitual entre la banca pública y la privada en esta segunda semana de abril 2026.

Dólar MEP y CCL: la brecha con el Banco Nación se mantiene en mínimos ante la pax bursátil

En el mercado de capitales, los tipos de cambio financieros inician la jornada profundizando su sendero de estabilidad, operando con una oferta que neutraliza cualquier intento de presión alcista. El dólar MEP (o bolsa) se negocia en torno a los:

$1.430, mostrando una convergencia casi total con el oficial del Banco Nación.

Esta dinámica, impulsada por la demanda de activos en moneda local y la vigencia del esquema de bandas, permite que el sistema financiero transite el inicio de abril 2026 con una brecha técnica inferior al 4% respecto al tipo de cambio mayorista, reflejando la confianza de los inversores en los instrumentos de tasa.

Por su parte, el Dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza en:

$1.485.

Dólar blue hoy: ¿a cuánto cotiza en el mercado informal este miércoles 8 de abril 2026?

En tanto, el dólar blue inicia este miércoles 8 de abril 2026 en:

Compra : $1.375.

: $1.375. Venta: $1.395.

Dólar tarjeta hoy: con el oficial estable en el Banco Nación, el ahorro frente al MEP supera los $400

Para los usuarios que deben saldar consumos en moneda extranjera, el dólar tarjeta —referencia del Banco Nación (BNA) para servicios digitales y gastos turísticos— se ubica este miércoles en los:

$1.839,50.

Este valor, que incluye el recargo del 30% a cuenta de Ganancias, continúa posicionado como la cotización más alta del mercado legal.

Sin embargo, la calma de los dólares bursátiles abre una ventana de eficiencia: la diferencia de precio entre el dólar tarjeta y el dólar MEP alcanza hoy los $400 por cada unidad, permitiendo un ahorro real del 22,9% para quienes opten por cancelar sus resúmenes utilizando divisas propias adquiridas legalmente.