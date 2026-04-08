Argentina una «excepción» en América Latina: crecería un 3,6% en 2026 según el Banco Mundial

El Banco Mundial publicó su informe de abril con proyecciones para Argentina y la región.

El Banco Mundial proyectó que la economía argentina crecerá 3,6% en 2026 y 3,7% en 2027, según su informe Panorama Económico de América Latina y el Caribe. El organismo destacó al país en un contexto regional con bajo dinamismo y señaló mejoras en expectativas y condiciones financieras.

La estimación fue difundida en el reporte de abril y replicada por Agencia Noticias Argentinas. El documento indicó que el crecimiento previsto muestra una desaceleración respecto al 4,4% registrado el año pasado, en línea con un escenario de moderación económica.

El crecimiento de Argentina comparado con la región

El organismo afirmó que las perspectivas de América Latina “siguen siendo limitadas” y señaló que “Argentina ha emergido como la principal excepción al alza, ya que la estabilización y las reformas han mejorado las expectativas y las condiciones financieras”.

En ese marco, el informe indicó que “Argentina se destaca en este contexto” y explicó que el ajuste fiscal “ha ayudado a anclar las expectativas de inflación y a comprimir el riesgo soberano”. También detalló que el EMBI cayó de 2200 puntos básicos en 2022-2023 a menos de 600 en marzo de 2026.

El informe resaltó la caída del riesgo país y el impacto del ajuste fiscal implementado por Javier Milei.



El Banco Mundial sostuvo que el Gobierno “ha avanzado en una agenda pro-crecimiento que incluye una reforma tributaria” y mencionó el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), acuerdos internacionales y medidas para fortalecer sectores estratégicos.

Reformas económicas, inversión y crédito: claves del escenario según el Banco Mundial

También remarcó que “la aprobación de reformas en el mercado laboral por el Congreso y esfuerzos en curso para mejorar el clima de negocios y el entorno regulatorio respaldan las perspectivas para la inversión”, junto con el impacto de una “cosecha agrícola fuerte”.

El informe agregó que “estas medidas han modificado las expectativas considerablemente: el crecimiento acumulado pasó del -0,4% entre 2011-24 a un 12,2% proyectado para el período 2024-27”. Sin embargo, advirtió que “los riesgos a la baja son significativos”.

El organismo señaló que el país enfrenta necesidades de financiamiento externo en un contexto de reservas internacionales netas negativas y acceso limitado a los mercados. Indicó además que “el crédito al sector privado en Argentina sigue siendo excepcionalmente bajo” y que su recuperación dependerá de la estabilidad macroeconómica.