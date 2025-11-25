Llegaron a San Antonio Este los caños para el primer proyecto de GNL en la costa de Río Negro

El Billion Star entrando al puerto de San Antonio Este antes de las 15 de este martes.

El Billion Star arribó al puerto de San Antonio Este con los ductos para el primer proyecto de GNL que se desarrollará en el Golfo San Matías y que lidera el consorcio Southern Energy.

El buque transporta 10.000 toneladas de caños de acero (2.209 unidades en total) cargados en Shanghái, China. Son tuberías para los 15 kilómetros de gasoducto que unirán el gasoducto San Martín, que viene desde el sur del país, con el Hilli Episeyo, el primer buque factoría que llegará a la zona en 2027.

«Los caños serán utilizados en los tramos terrestres y submarinos del gasoducto que conectará la red troncal de gas con el sistema marítimo a la altura de Fuerte Argentino, donde se proyecta el montaje de las unidades flotantes de licuefacción», comunicó la provincia.

El plan Argentina GNL tiene como primer eslabón la iniciativa que lidera Southern Energy (SESA), el consorcio formado por Pan American Energy (PAE), Golar, YPF, Harbour Energy y Pampa Energía para exportar a partir de 2027 hasta 6 millones de toneladas anuales de GNL (MTPA).

Para esta iniciativa está proyectada la construcción de un gasoducto propio para llegar desde Vaca Muerta hasta la costa rionegrina.

Los otros proyecto de GNL

El siguiente paso es el proyecto de YPF y la italiana ENI, a la que sumó la árabe XRG, la empresa de inversiones de ADNOC, la petrolera nacional de los Emiratos Árabes Unidos (UAE).

La tercera fase es liderada por YPF y Shell.

El plan de descarga

El operativo de descarga de las 10.000 toneladas de caños en SAE activará un plan especial que implicará acopio y transporte terrestre hacia los futuros frentes de obra.

El operativo involucrará al personal portuario de San Antonio Este, empresas de logística, transporte y servicios vinculados, «generando más trabajo portuario y movimiento económico en la región, y reforzando el rol del puerto como nodo estratégico para los grandes proyectos energéticos del país», indicó el gobierno rionegrino.

El desarrollo de Southern Energy sumará dos barcos factoría, el mencionado Hilli Episeyo, y el MK2 en 2028), capaces de procesar en conjunto 6 millones de toneladas métricas de GNL por año.