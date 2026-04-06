Loma Negra: Mindlin y un grupo de fondos ingresan como accionistas e inyectan US$ 110 millones

La compañía InterCement, la tercera cementera de Brasil y empresa controlante de Loma Negra, inició una nueva etapa financiera al cambiar su composición de accionistas. Este lunes 6 de abril se terminó de implementar de manera definitiva el plan de reestructuración judicial de deuda que había sido aprobado por la justicia de São Paulo a fines del año 2025. A través de esta transacción, LATCEM -liderado por el empresario Marcelo Mindlin-, Redwood Capital Management y los fondos administrados por Moneda–Patria Investments se convirtieron en los principales accionistas de la firma.

Para afianzar este proceso, los nuevos inversores realizaron un fuerte aporte de capital fresco por unos 110 millones de dólares. Tal como fue acordado en el proceso de reestructuración, toda la deuda de la compañía quedó reprogramada al 2031, con un esquema de cupón del 6,5% en dólares y un perfil totalmente despejado sin vencimientos en los próximos cinco años.

Según detallaron en el comunicado oficial, esta inversión permitirá consolidar la solidez financiera de InterCement, acelerando de esta forma sus planes de mantenimiento e inversión productiva. El objetivo central de la compañía será mejorar la eficiencia, la productividad y la calidad de atención al mercado, recuperando finalmente su plena capacidad de crecimiento.

A la par de estas definiciones accionarias, se confirmó el nombramiento del nuevo directorio donde Marcelo Mindlin asume directamente como presidente de InterCement y de Loma Negra. Para garantizar un proceso ordenado, Sergio Faifman fue ratificado como CEO de ambas compañías, dándole así una clara continuidad a la gestión operativa.

Desde la compañía aclararon que, a pesar de este importante recambio de inversores en la estructura, en la Argentina la firma InterCement continuará siendo la accionista mayoritaria de Loma Negra.

La reestructuración de la deuda y las perspectivas a largo plazo

Tras concretarse la operación, Mindlin valoró de forma indirecta el gran esfuerzo realizado luego de atravesar muchos años de estrés financiero que incluyeron un complejo proceso legal. Sobre el futuro de las operaciones de la cementera, el flamante presidente afirmó: «Hoy la compañía cuenta con una estructura de capital sólida que le permitirá enfocarse en el crecimiento».

Los representantes de los fondos internacionales también celebraron su llegada a estas históricas empresas del rubro de la construcción. Desde Redwood Capital Management, Ruben Kliksberg y Sean Mulroy señalaron: «esta inversión en InterCement nos ofrece una oportunidad única de participar junto a nuestros socios en la recuperación empresarial».

Por su parte, Fernando Tisné, socio de Moneda-Patria, destacó el enorme potencial productivo de la región y aseguró: «Junto a nuestros socios, vemos una gran oportunidad de crear valor».

Con casi 100 años de trayectoria, Loma Negra es la principal productora de cemento de la Argentina gracias a su capacidad instalada de 10,2 millones de toneladas y un 45% de participación de mercado.

Por el lado de Brasil, InterCement cuenta con 14 unidades industriales distribuidas en diez estados que abarcan la distribución comercial en todas las regiones del país vecino.