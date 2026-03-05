Luis Caputo busca reunir dólares para pagar deuda en julio: cuánto falta y qué herramientas analiza el Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, busca reunir US$4.200 millones antes de julio para afrontar vencimientos de deuda en moneda extranjera. El Gobierno lanzó un nuevo bono en dólares con licitaciones cada 15 días y aspira a captar hasta US$2.000 millones, aunque todavía necesita conseguir montos adicionales para cubrir el total del compromiso.

Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) citados por Infobae, al viernes 27 de febrero los depósitos del Tesoro en moneda extranjera alcanzaban 750.684 millones de pesos, equivalentes a unos US$532 millones al tipo de cambio oficial de ese día.

El desafío de juntar US$4.200 millones antes de julio para pagar deuda

De ese monto, US$250 millones corresponden a la primera licitación del bono en dólares AO27 realizada la semana pasada. Con esos fondos, el Tesoro todavía enfrenta una diferencia cercana a US$1.800 millones respecto de las necesidades de financiamiento previstas.

Los depósitos del Tesoro en moneda extranjera rondaban los US$532 millones según el último balance disponible.. Foto: Gentileza NA.

La Secretaría de Finanzas continuará con licitaciones quincenales de estos bonos para incrementar los depósitos en dólares. El esquema contempla captar hasta US$250 millones por ronda, con el objetivo de sostener una acumulación progresiva de divisas hasta julio.

Bonos AO27 y dólares del ahorro local en la estrategia oficial

El programa prevé un máximo de US$2.000 millones en emisiones de bonos AO27 hasta julio. Cada subasta tendrá una segunda ronda al día siguiente que permitirá ampliar la colocación hasta US$100 millones adicionales, siempre al precio de corte de la licitación principal.

El instrumento ofrece un cupón del 6% TNA, pagadero de forma mensual, mientras que el precio final se definirá en cada licitación. Si se mantiene el ritmo de colocaciones y la demanda acompaña, el Tesoro podría sumar una parte relevante de los dólares necesarios para los pagos.

Entre las alternativas para completar el financiamiento aparece la posibilidad de un nuevo repo con bancos internacionales. En enero de 2026, el BCRA cerró una operación de este tipo por US$3.000 millones, que permitió reforzar las reservas y garantizar parte de los compromisos del Tesoro.

El Gobierno también apuesta a que la ley de Inocencia Fiscal incentive el ingreso de dólares al sistema. Caputo sostuvo: “El ahorro está, solo que está en los colchones. Ese ahorro está en los colchones de la casa de la gente, perdiendo intereses; podría estar ayudando a crecer el país y, además, esa gente ganando intereses sobre esos ahorros”.