Javier Milei participará en la Cumbre de Seguridad organizada por Trump en Miami

El presidente Javier Milei fue invitado por su homólogo Donald Trump a participar de la Cumbre “Escudo de las Américas”, una reunión de seguridad hemisférica que se realizará este sábado en Miami, en el estado de Florida, en el marco de la Cumbre de Seguridad convocada por la Casa Blanca.

La iniciativa, cuya sede será un hotel propiedad del propio Trump en Doral, busca consolidar un bloque de naciones latinoamericanas para promover “la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región”, con foco en la cooperación contra bandas criminales, cárteles narco-terroristas y la migración irregular”. Así lo destacó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante la presentación oficial del encuentro.

Además de Milei, recibieron invitaciones varios mandatarios regionales, entre ellos Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile, presidente electo), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Mohamed Irfaan (Guyana), Nasry Asfura (Honduras), José Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago).

Por el momento, no figuran entre los confirmados mandatarios como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Yamandú Orsi (Uruguay) o Delcy Rodríguez (Venezuela), aunque fuentes diplomáticas indicaron que la lista podría ampliarse en los próximos días.

La cumbre se da en un contexto internacional tensionado por la escalada bélica en Medio Oriente, lo que ha elevado la relevancia de los temas de seguridad global y hemisférica en la agenda de la Casa Blanca.

Antes de emprender el viaje, Milei recibió en la residencia de Olivos al embajador estadounidense Peter Lamelas, en una reunión en la que ratificó el alineamiento de su Gobierno con la administración de Trump.

Tras su participación en la cumbre, el mandatario argentino continuará su agenda en Estados Unidos con una visita a Nueva York para asistir al Argentina Week, un foro con empresarios que se desarrollará entre el 9 y 12 de marzo, con el objetivo de presentar la situación económica y financiera del país y promover oportunidades de inversión privada.