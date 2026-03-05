Es oficial: Juan Bautista Mahiques se suma al Gobierno de Javier Milei y asume como nuevo ministro de Justicia

Oficialmente, el Gobierno confirmó que sumará a su equipo al fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques. El funcionario llega para reemplazar al ahora exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien tras marcar su renuncia, afirmó que la desvinculación se dio en términos de «cordialidad y afecto».

Este 5 de marzo, el Poder Ejecutivo concretó la nueva designación con la publicación del Boletín Oficial. Solo resta que el presidente realice el acto de juramento para darle la bienvenida a Mahiques.

Juan Bautista Mahiques es el nuevo ministro de Justicia

Mediante el Decreto 133/2026, el Gobierno aceptó de manera formal la renuncia de Cúneo Libarona y nombra a Mahiques como su sucesor.

El documento señala: «Acéptase, a partir del 4 de marzo de 2026, la renuncia presentada por el doctor Mariano Cúneo Libarona al cargo de Ministerio de Justicia», y también se le agradece por «los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo».

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Luego de las breves palabras dedicadas a Cúneo Libarona, indica: «Desígnase, a partir del 5 de marzo de 2026, en el cargo de Ministro de Justicia al doctor Juan Bautista Mahiques».

Mahiques asumirá este jueves a las 12 como ministro de Justicia en la Casa Rosada cuando Javier Milei le tome juramento. El acto contará con la presencia de jueces y fiscales que respaldan su designación.

Quién es Juan Bautista Mahiques

Juan Bautista Mahiques, según su perfil, es un abogado y funcionario judicial argentino. Es el hijo de Carlos Mahiques quien fue exministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, luego juez de la Cámara Nacional de Casación.

Mahiques antes de su nombramiento como ministro, se desempeñaba como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y titular de la Asociación Internacional de Fiscales.

En su cargo como jefe de los fiscales porteños estuvo desde el 30 de octubre de 2019 y desde 2022, es presidente de la IAP.

Según la información revelada por medios de Buenos Aires, el 9 de septiembre de 2025 fue reelecto por un período adicional de tres años, siendo el primer latinoamericano en presidir esta organización que nuclea a más de 250,000 fiscales de todo el mundo.

Mahiques fue representante del Poder Ejecutivo Nacional ante el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019). También se desempeñó como Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial entre 2015 y 2019.

Además como parte de su trayectoria profesional se destaca que fue profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad Católica Argentina (UCA).