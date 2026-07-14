Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en junio 2026: las canastas básicas subieron 17% en lo que va del año

Este martes 14 de julio, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de junio 2026 fue de 1,9%. A la par del dato de inflación, también anunció cuánto necesitó una familia para no ser pobre durante el mes pasado.

Según el organismo nacional, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) tuvo una variación de 1,3% en junio 2026, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) incrementó 2,2%.

De esta forma, ambas canastas básicas reportaron un aumento acumulado del 17% en lo que va del año. Medido de manera interanual, la CBA -que marca la línea de la indigencia- y la CBT -que sirve para medir la pobreza- registraron variaciones de 36,3% y de 35,7%, respectivamente.

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en junio 2026

Según el Indec, para que un adulto no sea indigente en junio 2026 requirió $223.253, y para superar la línea de la pobreza necesitó $495.622.

Por otra parte, una familia tipo (compuesta por cuatro integrantes) precisó de $1.531.473 para estar por encima de la línea de la pobreza. En mayo, este mismo grupo demandó $1.498.741, mientras que en junio de 2025 la cifra era de $1.128.398.

Bajó la inflación en junio 2026: qué fue lo que más subió

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de junio 2026 fue de 1,9%. Según precisó el organismo nacional, la variación acumulada en lo que va del 2026 fue del 16,8%, mientras que el interanual quedó en 33,5%.

La variación de precios nuevamente registró un descenso en el ritmo de aceleración de precios después del 2,1% que se reportó en mayo. De la misma manera, rompió la barrera del 2% por primera vez en lo que va del año y alcanzó el menor registro desde agosto 2025. En tanto, la inflación núcleo fue 1,6%, la menor desde julio del año pasado.

De acuerdo con el último informe del Indec, los incrementos por encima de la inflación fueron:

Recreación y cultura: 4,2%

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,3%

Salud: 2,9%

Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,1%

Mientras tanto, los rubros que menor variación de precios registraron fueron:

Bienes y servicios varios: 1,8%.

Educación: 1,7%.

Transporte: 1,6%.

Restaurantes y hoteles: 1,6%.

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,5%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,3%.

Comunicación: 0,9%.

Prendas de vestir y calzado: 0,4%.

La división que mayor incidencia tuvo en la cifra del IPC fue «Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles», cuya variación explicó el 0,41% de la inflación, seguido por «Alimentos y bebidas no alcohólicas» con 0,31% y «Salud» con 0,30%.