Luis Caputo desmintió un supuesto rescate financiero: “Es una operación más”

El ministro de Economía, Luis Caputo, desmintió el supuesto rescate financiero que se negociaba con entidades bancarias por 20.000 millones de dólares, y afirmó que se trata de “una operación más”. Mediante sus redes, el titular del Palacio de Hacienda manifestó que se trata de otra “operación” que tiene como fin “generar confusión”.

Luis Caputo desmintió un supuesto rescate financiero

Luis Caputo hizo referencia a un tuit del periodista Eduardo Feinmann, en donde detallaba que el rescate financiero era por un total de 5 mil millones de dólares, cómo había trascendido en las últimas horas. El periódico The Wall Street Journal publicó una nota asegurando que se había “archivado” el plan de rescate.

“Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una ‘operación’ más con la sola intención de generar confusión”, criticó el funcionario.

El titular del Palacio de Hacienda aludió sobre el préstamo que se estaba negociando con distintas entidadas bancarias por 20 ml millones de dólares. Entre los bancos aparecían JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup.

Sin embargo, Caputo no hizo mención del préstamo corto —denominado REPO— de 5 mil millones de dólares que se menciona en el tuit. Esa cifra sería destinada para que Argentina cubra los vencimientos que afrontará en enero, por un total de 4 mil millones de dólares.

Previo al tuit de la tarde, el Ministro económico había posteado una frase en donde hacía referencia a la nota de Wall Street Journal que sugería como caída la negociación con los bancos. “Excelente pregunta”, fue lo que publicó respondiendo a una consulta de un usuario de X.

NA