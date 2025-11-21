Desde Estados Unidos aseguran que los bancos habrían frenado el rescate financiero a Argentina

Desde Estados Unidos informan que los bancos del país norteamericano congelaron el plan de ayuda para Argentina. El Gobierno de Javier Milei negociaba un rescate financiero de 20.000 millones de dólares para brindar su programa económico.

El medio «The Wall Street Journal«, aseguró que el blindaje prometido por Bessent para ayudar al Gobierno Argentino sufrió cambios y que se encuentra «archivado» por el momento. Ante esta situación informan que planifican un «repo» de menor valor para enero de 2026.

El plan inicial de Javier Milei y Luis Caputo fue de solicitar un rescate financiero con bancos estadounidenses de cara al plan de reestructuración económica para el país. La estrategia era el pedido de 20.000 millones de dolares con el fin de sustentar los gastos implicados para la reforma nacional.

Según informaron fuentes de Estados Unidos, las entidades JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup pausaron las negociaciones y desistieron con el plan del pago multimillonario con Argentina. El motivo del freno, según el reporte, radica en la falta de certezas sobre los colaterales. Debido al congelamiento del proceso, el ministro Luis Caputo negocia por un plan de pago de menor valor y de corto plazo.

Bancos estadounidenses suspenden el rescate de Argentina: qué otra alternativa maneja el gobierno

El ministro de economía, Luis Caputo, no brindó detalles sobre el posible quiebre de alianza entre el Gobierno Nacional con los inversores estadounidenses. Ante la baja credibilidad y confianza con los bancos, se rumorea el pedido de un repo de menor valor.

«The Wall Street Journal» informa que, ante el impedimento del pago total, los banqueros evalúan un crédito de aproximadamente US$ 5.000 millones para enero de 2026. La medida del negocio sería auxiliar con Argentina para afrontar el pago de deuda soberana, la cual se estima en US$ 4.000 millones.

Con información de Noticias Argentinas