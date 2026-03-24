Luis Caputo sale a buscar $8 billones y US$150 millones en el mercado local
Los agentes esperan el menú de bonos que conformará la operación que involucra un monto importante de dólares.
Al iniciarse la semana financiera, el Ministerio de Economía dará a conocer las condiciones de una nueva licitación de deuda pública, en este caso para renovar vencimientos por casi $8 billones.
Este miércoles la Secretaría de Finanzas publicará el set de bonos que pondrá el viernes a consideración del mercado y los analistas aguardan conocer la estrategia que adoptará la conducción económica frente al actual cuadro de situación interno y externo.
Tercera licitación de dólares
Al mismo tiempo se realizará la tercera licitación del AL27 en dólares en los que se buscarán otros US$150 millones.
Aquí será relevante el valor de la tasa que se le pedirá a Economía en un mercado mucho más inquieto por la situación global. En la primera operación se convalidó un rendimiento de 5,94%, que descendió a 5,7% en la segunda operación.
El lunes se realizará la segunda ronda a la tasa de corte del viernes por US$100 millones.
Sin opciones de emitir en el exterior, el financiamiento local pasa a ser fundamental para la cartera económica. De hecho el jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, dijo en los últimos días que aspira a aumentar el financiamiento en el mercado local.
Noticias Argentinas
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