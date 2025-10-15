Manuel Adorni en IDEA: «Estamos a las puertas de una verdadera revolución productiva»

El momento en que tiene lugar el 61º Coloquio de IDEA que se realiza en Mar del Plata, no es un momento más. Restan apenas 9 días para una elección que será determinante para el futuro del programa económico y la gestión de gobierno de Javier Milei.

Es por tal motivo que el mandatario no podrá decir presente en la edición de 2025. Javier Milei estuvo presente en las últimas dos ediciones del Coloquio de IDEA, una como candidato en plena campaña de 2023 y otra como presidente en 2024, pero en un escenario económico y político muy diferente. En esta oportunidad, el presidente se encuentra absorbido por la gestión y la necesidad de lograr un resultado favorable en las elecciones, para obtener la llave de la ayuda de Estados Unidos.

En reemplazo del mandatario, el cierre de la primer jornada del 61º Coloquio de IDEA estuvo a cargo del vocero Manuel Adorni, que leyó textualmente un breve mensaje de parte del presidente Javier Milei para los empresarios.

A lo largo del mensaje, ponderó el respaldo financiero del presidente de los Estados Unidos Donald Trump. «Tan solo en la última semana ocurrieron una serie de hechos de magnitud absolutamente históricas para el país» afirmó Adorni. «El apoyo financiero del Tesoro Americano, que expresa el respaldo general de la administración de Donald Trump se trata de un hecho sin precedentes para nuestro país y pocas veces visto en la historia de la humanidad, que asegura el programa monetario más allá de toda duda«, agregó.

A continuación valoró el anuncio conjunto entre YPF y ENI, y la llegada de OpenIA a la Patagonia. «se concretó «La firma del acuerdo entre YPF y ENI, nos permitirá exportar hasta 20.000 millones de dólares al año de gas natural licuado. Son 30.000 millones de dólares en inversión. Se trata de la inversión más grande de la historia argentina, que generará unos 50.000 puestos de trabajo entre empleos directos y empleos indirectos durante los próximos cuatro años».

Respecto a la llegada de OpenIA el vocero afirmó que «es una inversión de unos 25.000 millones de dólares para desarrollar data centers en la Patagonia Argentina. Este último anuncio revista una particular relevancia estratégica, ya que el mundo se encuentra en una virtual carrera armamentística en torno al desarrollo de la inteligencia artificial«.

Fue en ese marco que Adorni afirmó (trasladando las palabras del presidente Javier Milei), que «la Argentina se encuentra a las puertas de una verdadera revolución productiva». Afirmó además que eso es posible porque «luego de 15 años de estancamiento económico nuestro gobierno tomó y seguirá tomando las medidas necesarias para que el sector privado, único generador de riqueza, de riqueza genuina, desarrolle sus actividades en paz y en orden, empezando por sostener el equilibrio fiscal y fijar la cantidad de dinero en la economía».

Reemplazo. El vocero excusó al presidente por su ausencia ante los empresarios, y leyó el mensaje del mandatario.

Frente a los empresarios, Adorni volvió a poner el foco en la desregulación laboral, anticipando la discusión que podría venir luego de las elecciones. «Las pymes son las que generan el 70% del trabajo argentino y las que también se encuentran más expuestas al riesgo laboral», afirmó Adorni. «Esto hace que tomen menos trabajadores, lo que golpea particularmente a los jóvenes argentinos. «Para remediar esto buscamos impulsar la negociación de los convenios colectivos de trabajo, adecuando los marcos contractuales a la realidad productiva y laboral actual, fomentando la negociación libre entre las cámaras y los sindicatos«, anticipó.

En este sentido adelantó una de las posibles reformas en materia laboral: «tenemos como objetivo otorgar mayores libertades a la hora de pactar contratos laborales, ofreciendo, entre otras cosas, la posibilidad de fijar el contrato en la moneda en que ambas partes decidan, sin topes como los que existen en la actualidad. Si alguien quiere cobrar, por ejemplo, el 100% de su salario en dólares, va a poder hacerlo», auguró.

La intención es que los empresarios tengan incentivos para formalizar sus ingresos. Que puedan facturar más, competir más y contratar más mano de obra. Este es el país al que vamos. Queremos que las pymes puedan volverse grandes empresas y que las grandes empresas en Argentina se coman el mundo», arengó el vocero presidencial. «Para jugar tiene que haber reglas claras y un ambiente propicio. Nadie quiere jugar si es imposible ganar» afirmó Adorni, acoplándose al lema del Coloquio que en su edición 2025 es «Juega Argentina».

«La oposición cree que la economía va a crecer haciendo la danza de la lluvia. Todos esos caminos ya se probaron», afirmó y agregó: «Tenemos el desafío generacional de finalizar el cambio que hemos comenzado, y nunca más volver al pasado», poniendo el tono político de cara a las elecciones legislativas.