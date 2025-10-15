Nación apeló al fallo a favor del amparo colectivo por la Ruta 151 y Weretilneck lo cuestionó

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, manifestó su disconformidad con la decisión del Gobierno Nacional de apelar el fallo judicial que ordenaba a Vialidad Nacional realizar tareas de reparación y mantenimiento sobre la Ruta Nacional 151.

El mandatario provincial consideró que la medida extiende los plazos del proceso judicial e impide que se inicien las obras previstas en la resolución emitida por la Justicia Federal.

“En lugar de asumir su responsabilidad, que quedó acreditada en la causa judicial y cumplir con la sentencia, deciden estirar el proceso innecesariamente, mientras miles de usuarios siguen poniendo en riesgo su vida todos los días por el estado calamitoso de la ruta”, expresó Weretilneck.

El fallo judicial había ordenado al Estado Nacional presentar un plan de obras en un plazo de diez días y comenzar los trabajos en un máximo de noventa. La resolución reconocía además el derecho colectivo a la seguridad vial, en respuesta a los reclamos de municipios y vecinos de la región.

Según el gobernador, el Estado Nacional “vuelve a desconocer los argumentos presentados y documentados” durante el proceso, al apelar una sentencia que exigía la reparación integral del tramo.

“La Ruta 151 es un corredor clave para el desarrollo del norte provincial y su estado requiere una respuesta inmediata”, señaló Weretilneck, en referencia al deterioro de la traza que conecta Cipolletti con Catriel. Además, agregó que «tiene un enorme grado de abandono, reconocido en la propia causa judicial por el mismo Estado y por Vialidad Nacional».

«Poco le importa al centralismo porteño este reclamo conjunto con los Intendentes, y parece que mucho menos le importan las vidas que todos los días se ponen en juego cuando alguien transita esa ruta”, concluyó el Gobernador.

El fallo de la Justicia a favor del amparo colectivo por la Ruta 151

El Juzgado Federal de Roca hizo lugar al amparo colectivo presentado por la Provincia de Río Negro, varios municipios del Alto Valle y cámaras empresariales contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), al considerar probado el «grave deterioro» de la Ruta Nacional 151 y la omisión de mantenimiento por parte del organismo.

En la resolución, el juez Hugo Greca ordenó en primer lugar a la Vialidad Nacional a “la confección en el término de diez días de un plan de relevamiento de los puntos más críticos de deterioro de la calzada” y un plan de acción en orden a remediarlos en los 90 días subsiguientes. En un segundo paso, “un plan de mantenimiento y/o reconstrucción de la calzada en su totalidad”, que deberá estar operativo “al terminar los primeros seis meses desde la fecha de la presente”.

La acción fue impulsada por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, los municipios de Cipolletti, Cinco Saltos, Catriel, Contralmirante Cordero y Campo Grande, junto a cámaras empresariales y de servicios. En la demanda, los actores denunciaron “la omisión de mantenimiento y reparación de la ruta nacional 151 entre los km 0 y 150, límite con la provincia de La Pampa”.

Argumentaron que ese corredor atraviesa localidades claves del Alto Valle y que “resulta ser una vía de integración y desarrollo regional, utilizada por la industria hidrocarburífera, frutícola, minera, y una de las principales vías de acceso a la provincia”.