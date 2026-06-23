Mapa de la desocupación: una a una, cuáles son las ciudades con mayor índice en el país este junio 2026

El mercado de trabajo en la Argentina exhibe una profunda brecha estructural donde la precarización actúa como el principal sostén de la ocupación. Según el último informe de indicadores socioeconómicos publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) correspondiente al primer trimestre de 2026, la tasa de desocupación a nivel nacional se ubicó en el 7,8%.

Si bien el indicador oficial muestra una leve baja de 0,1 puntos porcentuales en la comparación interanual respecto al 7,9% del 2025, el universo absoluto de personas sin trabajo se incrementó de forma sostenida.

Actualmente, el país registra 1,72 millones de desocupados, lo que representa un aumento neto de 15.343 personas respecto al mismo período del año pasado y de 81.074 frente al último trimestre de 2025.

Esta aparente contradicción matemática se explica por el crecimiento de la Población Económicamente Activa (PEA), que escaló un 1,73% superando el incremento demográfico vegetativo. La presión total sobre el mercado laboral —que añade a los desocupados, subocupados y ocupados que buscan activamente un segundo empleo— ya alcanza al 29,6% de la población activa.

El ranking del desempleo: aglomerado por aglomerado

El mapa geográfico del Indec revela disparidades marcadas entre los distintos puntos del país:

Noroeste (4,9% promedio): Es la región con menor desocupación agregada. Gran Tucumán-Tafí Viejo se ubica en el extremo superior con un 7,1% , mientras que Santiago del Estero-La Banda ostenta el valor más bajo de todo el territorio nacional con apenas un 0,7% .

Es la región con menor desocupación agregada. se ubica en el extremo superior con un , mientras que Santiago del Estero-La Banda ostenta el valor más bajo de todo el territorio nacional con apenas un . Región Pampeana (8,2% promedio): Alberga los picos más altos de desocupación del país con San Nicolás-Villa Constitución (10,4%) , Bahía Blanca-Cerri (10,1%) y Mar del Plata (9,3%) . Gran Córdoba registra 8,8% y Gran Rosario, 8,2%. Santa Rosa-Toay tiene la tasa más baja de la zona con 5%.

Alberga los picos más altos de desocupación del país con , y . Gran Córdoba registra 8,8% y Gran Rosario, 8,2%. Santa Rosa-Toay tiene la tasa más baja de la zona con 5%. Gran Buenos Aires (8,7% promedio): Los Partidos del Gran Buenos Aires registran un índice del 9,7% , mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se ubica sustancialmente por debajo con un 4,8%.

Los Partidos del Gran Buenos Aires registran un índice del , mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se ubica sustancialmente por debajo con un 4,8%. Noreste (7,2% promedio): Gran Resistencia encabeza la región con 9,7% , seguida por Formosa (8,7%) y Corrientes (6,0%). Posadas registra la menor desocupación del bloque con 4,7%.

encabeza la región con , seguida por Formosa (8,7%) y Corrientes (6,0%). Posadas registra la menor desocupación del bloque con 4,7%. Cuyo (5,5% promedio): El Gran Mendoza es el punto más comprometido con un 7,3%, mientras que el Gran San Luis ostenta un piso de 2,7%.

El escenario en la Patagonia: el contraste entre Viedma y Río Gallegos

La Patagonia se posicionó como una de las zonas con mejores índices de contención laboral del país, promediando una desocupación general del 5,0%, muy por debajo de la media nacional. Sin embargo, al interior del territorio del sur argentino conviven realidades socioeconómicas marcadamente opuestas.

La capital de Río Negro, el aglomerado Viedma-Carmen de Patagones, registró una tasa de desempleo de apenas el 2,1%. Este guarismo se consolida como el más bajo de toda la Patagonia y el segundo menor a nivel nacional, superado únicamente por el caso excepcional de Santiago del Estero (0,7%). El fuerte componente del empleo público institucional y la estabilidad de las administraciones provinciales actúan como amortiguador frente a las crisis de empleo que golpean a los grandes polos industriales del norte del país.

En el extremo opuesto de la región sur se ubica la ciudad de Río Gallegos, que ostenta el índice de desocupación más alto de la Patagonia con un 8,5%, quedando incluso por encima del promedio general de la Argentina.