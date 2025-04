Martín Kalos: “La devaluación de esta semana no soluciona el atraso, apenas lo modera”

Luego de una semana signada por el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por la salida del cepo cambiario, es imprescindible encontrar un análisis certero para interpretar la coyuntura. En diálogo con RÍO NEGRO, el economista Martín Kalos brindó su punto de vista.



PREGUNTA: ¿Qué deja la salida del cepo en perspectiva?

RESPUESTA: Para ver en perspectiva hay que partir de que el talón de Aquiles de este gobierno, es el tema cambiario. Y al hay dos síntomas grandes que señalan el problema. La falta de acumulación de reservas y la apreciación cambiaria. Para salir del cepo necesitabas reservas, con lo cual era indispensable el acuerdo con el FMI y los otros organismos internacionales que aportaran fondos frescos. Ahora bien, si estamos de acuerdo en que había atraso cambiario y en que Argentina no estaba logrando acumular reservas, eso en parte es por el error de la apreciación excesiva del tipo de cambio. La pregunta es si esto se solucionó con la salida del cepo.

P: ¿Cómo siguen los próximos tres meses?

R: Hay una meta de acumulación de reservas muy fuerte, de al menos US$ 7.000 millones de reservas netas en base a la metodología de FMI. Para acumular, tenes que lograr dos cosas. Por un lado, que te liquiden los exportadores y ahí aparece la amenaza de que en julio suben las retenciones. Por otro lado necesitas que crean que no viene una devaluación después. Y por último, que vuelva el carry trade.

P: ¿Se levantó o se flexibilizó el cepo?

R: Yo creo que se levantó. En términos prácticos y términos psicológicos o emotivos, para la sociedad se levantó. Porque mucho de lo que estaba complicado y de lo que dificultaba para pensar negocios, no está más. Podemos discutir filosóficamente, para mí el dólar es una mercancía más, y por tanto sujeta regulaciones estatales como cualquier mercancía. No creo en esa cosa de la libertad de la clase media argentina para comprar dólares. Y sin embargo tiene un costo político, como cualquier otra mercancía, pero más, por la sensibilidad de nuestra historia de crisis. Ahora más allá de las personas, las empresas a partir de este balance van a poder girar ganancias. Si traes inversiones, las podés sacar por MULC a los seis meses. Las importaciones se pagan al momento de ingreso a aduana, o con muy poco delay. La pregunta es si es creíble el sostenimiento de este nuevo esquema cambiario sin cepo.

P: Si hay traslado a precios entre abril y junio ¿vuelve la discusión sobre el atraso cambiario?

R: Sí. Pero porque no se solucionó. Yo creo que la devaluación del 12% como tuvimos en estos días, no soluciona el atraso cambiario. Lo modera levemente. Pero hacia adelante, si vos no estás en el techo de la banda, no te importa que el techo de la banda se actualice al 1%. Porque hay margen para devaluar 4% el próximo mes si partís del medio de la banda.

P: En ese caso, para que el carry trade siga funcionando ¿vamos a un esquema de tasas más altas?

R: Es un equilibrio muy delicado. Lo que ya no existe es la devaluación garantizada del 1% mensual. Ahora puede haber un carry trade que algún mes pierda, porque la devaluación fue 5% y la tasa de interés esté abajo de eso. Podría pasar. La apuesta del gobierno es que no pase. Porque la propia expectativa del precio de mercado se retroalimenta. Si entran suficientes dólares para hacer carry trade, eso te Baja la cotización del dólar. Es un juego muy peligroso, porque en el momento en que se corta, es muy volátil.

P: ¿Qué opina de la advertencia al campo para que liquide?

R: Que el Estado le diga al exportador agropecuario cuando exportar, es una ridiculez. El Estado necesita con urgencia todo el tiempo que le liquiden dólares. Ahora si ese exportador prefiere guardar el silo bolsa durante 7 años a la espera de que suban los precios internacionales, o de que por el motivo que sea le convenga más exportar ¿Por qué el Estado cree que tiene tiene algún mejor argumento? ¿Pensó o estimó el Estado la demanda futura y los precios futuros de la soja o del trigo? No. La urgencia de liquidar es porque el Estado necesita dólares, no porque haya un mejor negocio. Dicho eso, Massa puso el ‘dólar soja’ y liquidaron mucho, incluso liquidaron stocks en ese fin de 2023. Ahora, según Milei ¿no iban a desaparecer las retenciones a futuro? Entonces si pensás que de acá a un par de años te eliminan las retenciones, ese va a ser el mejor momento que habrá para Liquidar. Si van a aumentar los precios internacionales, ese va a ser el mejor momento. Es absolutamente lógico que cada exportador haga su cálculo de lo que necesita liquidar este año y lo que prefiere guardar.

Perfil

Martín Kalos es Licenciado en Economía y Doctor en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Fue Director titular del Fondo de Garantías para el Desarrollo Fueguino (FOGADEF) entre 2018 y 2019, y Chief Economist de Elypsis entre 2019 y 2020.

Desde 2020 es fundador y director de Epyca consultora, desde donde se desempeña como especialista en coyuntura económica y análisis económico sectorial.