Creció a 474 mil millones de dólares la deuda externa en Argentina, tras el préstamo del FMI

La deuda del Tesoro subió 2.407 millones de dólares y alcanzó un nuevo récord de 473.557 millones de dólares, según informó la Secretaria de Finanzas. Indicaron que la caída de las reservas del Banco Central promovió la urgencia del gobierno por lograr un fuerte desembolso del FMI.

El incremento de la deuda en moneda extranjera en situación de pago normal fue de 493 millones de dólares. En tanto, en pesos se incrementó por un monto equivalente en dólares de 1.878 millones.

El gobierno de Javier Milei reconoció que necesitaba los dólares del FMI por la caída de reservas

En marzo, las reservas del Banco Central cayeron US$ 3.131 millones, lo que explica la urgencia del gobierno por lograr un fuerte desembolso del FMI, que se concretó este martes por US$ 12.000 millones.

Según la Secretaría de Finanzas, el mes pasado el Tesoro canceló obligaciones por US$ 11.757 millones en capital y US$ 349 millones en intereses.

Agregaron que durante los últimos 12 meses el stock de deuda bruta en situación de pago normal subió US$ 70.494 millones.

El reporte detalla que la deuda con organismos internacionales asciende a US$ 75.980 millones, de los cuales US$ 41.323 millones son con el FMI.

En tanto, se llevan pagados al FMI intereses por más de US$ 12.600 millones. La deuda con el Banco Central por las Letras Intransferibles suma US$ 69.369 millones.

El FMI envió el adelanto de 12 millones de dólares: las reservas del Banco Central subieron a US$ 36.799 millones

Este martes, llegó una de las noticias más esperadas por el Gobierno de Javier Milei, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolsó un adelanto de US$ 12.000 millones y las reservas subieron considerablemente.

Luego, de este primer anticipo que ya estaba acordado con el anterioridad, el stock de divisas brutas del Banco Central pasó a los US$ 36.799 millones. Se trata de la primera entrega del nuevo programa acordado con el organismo y llegó en el segundo día del esquema cambiario que comenzó este lunes. Los detalles.

La noticia es un sosiego para el Banco Central, que desde el 7 de enero había sufrido la pérdida de US$ 8.000 millones de reservas brutas. Por su parte, ahora las reservas netas se encuentran en terreno positivo en US$ 4.600 millones, desde un nivel negativo de US$ 7.000 millones.

Esa es una variable que continuamente está monitoreando el FMI, debido a que es uno de los requisitos a cumplir para seguir recibiendo desembolsos de la organización financiera internacional de las Naciones Unidas junto con la meta de superávit fiscal y emisión monetaria cero.

