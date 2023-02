Martín Tetaz: «Argentina no tiene un problema con el peso de la deuda»

En diálogo con Pulso, el economista Martín Tetaz comparte su mirada de los asuntos más importantes de la coyuntura económica.

PREGUNTA: ¿Cómo evalúa la recompra de deuda que se está llevando adelante?

RESPUESTA: Como un completo fracaso, no sirvió para bajar el costo financiero del Estado, generó más dudas de las que había sobre la economía y, además, los bonos argentinos valen muy poco justamente porque no hay reservas. Gastar 350 millones de dólares de las reservas en un contexto en el cual probablemente no haya dólares, por la sequía y por diversos problemas, parece una pésima idea. Creó un problema donde no lo había.

P: ¿Qué opinión tiene de la posible instauración de una moneda común entre Argentina y Brasil?

R: El problema grave que tenemos acá es que no es posible desarrollarse con inflación. Necesitamos terminar con la inflación. Lo que propuse es que usemos una moneda atada al real y que eventualmente confluyamos a una moneda común para el Mercosur, que la gente la use para las transacciones. El proyecto del Gobierno no tiene nada que ver, porque busca hacer una moneda contable, que no va a existir de manera física, sino solo para las transacciones internacionales. El comercio exterior se hace en dólares y no genera ningún problema.

P: ¿Cree que los dólares no son un problema para Argentina?

R: Efectivamente. Los dólares no son un problema en el largo plazo si resolvemos lo que está generando ese problema, que es que le ponemos impuestos a la generación de divisas hace 70 años, una política antiexportadora con distintos gobiernos, de distinto signo político. No curiosamente tenemos crisis de balanza de pagos recurrentes. No las tiene ningún país de la región, hay algo propio nuestro, que es que atentamos contra las exportaciones.

P: ¿Qué explicación se puede dar desde la economía del comportamiento al acostumbramiento de la población a la alta inflación?

R: Es el principio de habituación. Es un fenómeno comprobado en la psicología cognitiva. La gente se habitúa rápido a todos los contextos, biológica y psicológicamente. Tendemos a reaccionar solo cuando cambian esos contextos, por eso la gente se pone nerviosa cuando sube la inflación, una vez que ya la inflación está alta la gente se termina acostumbrando peligrosamente. Por eso no bajamos la inflación.

P: En un comunicado reciente de Juntos por el Cambio, se indicó que la situación actual es “mucho peor” que la que se heredó en 2015. ¿Cuáles cree que son las principales diferencias?

R: La nominalidad está multiplicada por 4 y la duración de los contratos dividida por 4. En 2015 tenías un piso del 25% de inflación, hoy tenés 100%. Y los contratos se renovaban en 2015 una vez por año y ahora cada dos o tres meses. Lo que pasa normalmente cuando hay aceleración de la nominalidad, se acortan los contratos, salvo los de alquiler que por la ley nueva no se pueden acortar y genera todos los problemas que estamos viviendo. En materia de atraso cambiario y de déficit fiscal la situación es similar a la de 2015, veremos si el Gobierno profundiza el atraso cambiario este año, como parece que lo va a hacer. En lo fiscal, el Gobierno tiene la ventaja de haber corregido los desajustes en tarifas de energía el año pasado. Hay que ver si este año otra vez permite que las tarifas sigan acompañando al 100% de inflación o si, como vienen las elecciones, el “plan platita” requiere pisarlas de vuelta. Las tarifas de transporte público sí están bastante más distorsionadas, el boleto de colectivo sin subsidio debería salir $350. Y el deterioro social es superior al de 2015.

P: ¿Qué se debe hacer para desactivar esa bomba?

R: Hay que hacer 3 cosas. Día 1, o sea, 10 de diciembre, anunciar una independencia absoluta del Banco Central. Día 2, unificación cambiaria. Día 3, convertibilidad con el real. Esa es la secuencia. Ahora, que esa unificación cambiaria requiera o no una devaluación depende de que con coraje y determinación hagamos las 4 reformas que necesita Argentina. La primera es esa reforma monetaria. La segunda es la reforma del Estado, para que gaste mejor y gaste menos. El Estado es hoy el peor comprador de Argentina. Además, deben terminarse los regímenes jubilatorios de privilegio y los subsidios a las empresas públicas. Esta transformación del Estado requiere también una transformación de la burocracia, hay que ir a un Gobierno casi 100% electrónico. La tercera reforma es la impositiva, sacándole los impuestos a la producción, a las exportaciones y al empleo. La cuarta reforma es una ley de emergencia laboral para las Pymes, para que las Pymes le pierdan el miedo a la industria del juicio. Hace 15 años que no hay creación de empleo en las Pymes, no se animan a contratar un solo trabajador porque les puede hacer fundir la empresa. Si la gente comprende que vamos hacia esas 4 reformas, el tipo de cambio de equilibrio de la economía argentina está mucho más cerca de los $180 oficial que de los $380 paralelo. En Argentina, lo que fracasa en hacer la política lo hace la devaluación.

P: ¿Cree que los vencimientos de los compromisos con el FMI son parte también de la pesada herencia para el próximo gobierno?

R: No coincido con el comunicado de Juntos por el Cambio respecto del peso de la deuda. Hay muchos países de la región que tienen una situación de deuda más grande. Argentina no tiene un problema con el peso de la deuda, siempre y cuando converja hacia una situación de equilibrio fiscal. Si Argentina hace las reformas que tiene que hacer, recuperará acceso a los mercados financieros y podrá rollear su deuda como lo hacen todos los países de la región.