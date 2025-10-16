Más de 700 comercios se habilitaron en Cipolletti en lo que va del año

Durante el transcurso de este año, el municipio de Cipolletti ha otorgado 718 nuevas habilitaciones comerciales, mientras que otras 450 se encuentran actualmente en trámite, según informó la Secretaría de Fiscalización.

Desde el área municipal explicaron que el crecimiento responde a «una combinación de incentivos fiscales y mejoras en los procesos administrativos«, orientadas a facilitar la apertura de nuevos comercios.

Una de las medidas destacadas es la eximición del pago de tasas municipales por un año para los comercios recién habilitados. El beneficio fue aprobado en mayo mediante la modificación del Código Tributario Municipal.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Diego Zuñiga, secretario de Fiscalización explicó que el crecimiento de comercios habilitados no sólo es un fenómeno de la zona céntrica de la ciudad, sino que la expansión alcanza también «a los barrios populares y aledaños otorgando sus primeras habilitaciones, como Balsa de las Perlas, Nuevo Ferri, Juventud y Desarrollo, Distrito Vecinal, en Parque Industrial y servicio de ruta».

Además, Zuñiga adelantó que la semana que viene el municipio habilitará un nuevo sistema digital para tramitar habilitaciones que permitirá realizar los trámites 100% online, «sin tener la necesidad de acercarse y hacerlo presencialmente, esto agiliza los tiempos de los comerciantes», sostuvo el secretario de Fiscalización.

Los rubros más frecuentes son tiendas de indumentaria, minishopping, despensas, kioscos y actividades industriales vinculadas al sector hidrocarburífero. La tendencia, destacaron desde el municipio, confirma la diversificación del desarrollo comercial en toda la ciudad.

El municipio indicó que también trabaja en acelerar los plazos de entrega de habilitaciones, un aspecto que, según comerciantes y funcionarios, influyó en el aumento de solicitudes registrado durante 2025.

¿Cómo realizar una habilitación comercial en Cipolletti?

Desde el municipio de Cipolletti se informaron que, antes de alquilar un espacio o iniciar la apertura de un comercio, es necesario gestionar el expediente de factibilidad de uso. Este trámite permite verificar si el lugar elegido es apto para la actividad comercial que se desea desarrollar. Puede realizarse en la Mesa de Entrada de la delegación municipal ubicada en Brentana 571 o en la sede de Villegas e Yrigoyen.

Una vez aprobada la factibilidad, se debe iniciar el expediente de habilitación comercial en Brentana 571. Para ello, se solicita la presentación de documentación específica, entre la que se incluye: factibilidad de uso y certificación domiciliaria, contrato social o copia del DNI del titular, constancias de inscripción en AFIP, ingresos brutos o convenio multilateral, título de propiedad o contrato de locación (o comodato sellado por Rentas), póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva y un libro de actas.

El municipio aclaró que toda la documentación debe estar a nombre del titular del trámite, y que los requisitos pueden variar según el tipo de actividad y las dimensiones del establecimiento. Por ello, se recomienda realizar la consulta correspondiente antes de iniciar el proceso.