Melconian, duro con el Gobierno luego del 2,9% de inflación: «El programa económico está perdiendo musculatura»

Después de confirmarse el dato de inflación de enero, que marcó un 2,9% y encendió las alarmas por el rebote respecto a los índices del año pasado, el economista Carlos Melconian analizó el escenario actual y fue crítico con la marcha del plan de gobierno. Aseguró que el programa oficial «está entrando en un letargo» y advirtió que la economía sigue atrapada en una fase de estancamiento con inflación.

«Lo que está fuera de discusión es que 30% anual es mejor que 300%. Pero el Gobierno, a lo largo de dos años, no ha logrado quebrar la estanflación«, sentenció Melconian. Para el ex titular del Banco Nación, la actividad económica muestra una «gran heterogeneidad», donde sectores extractivos como el petróleo o la minería vuelan, pero «el 40% del nivel de actividad está muy por debajo de los picos de los últimos 15 años».

«Falta de musculatura»

Melconian utilizó una metáfora física para describir el momento de la gestión: «Bajar la inflación de 300 a 30 es aeróbico. Lo que viene por delante es ganar musculatura, y este programa da la impresión de que se va marchitando«.

Según su análisis, Argentina ya vivió experiencias de planes ortodoxos que, sin reformas estructurales ni una «pátina expansiva», terminan atrofiándose. Comparó la situación actual con la Convertibilidad o el plan de Néstor Kirchner (favorecido por el contexto internacional), donde la baja de la inflación coincidió con una fuerte reactivación y apoyo popular. «Este programa no tiene ninguna reforma estructural, ni desregulación, ni reforma laboral acorde a la informalidad actual», disparó.

Críticas al «entorno fundamentalista»

Uno de los puntos más álgidos de la entrevista fue la crítica a la comunicación del Gobierno y al equipo que rodea al Presidente. Melconian cuestionó que los funcionarios intenten ser «más radicales que el Presidente» para agradarle, en lugar de funcionar como un «guardrail» o escudo profesional.

«El mensaje del primer día debió ser que se iban a corregir precios relativos y luego lanzar un plan de estabilidad. Pero al ministro (Caputo) se le ocurre decir que hay ‘reacomodamiento de precios’ a los dos años, cuando la inflación no le baja del 2 y pico», ironizó.

Alerta por el dólar y la bimonetariedad

Consultado sobre la demanda de divisas, Melconian advirtió sobre el comportamiento del ahorrista argentino en diciembre y enero. «La compra de dólares no fue solo por turismo, fue por bimonetariedad. Hay una demanda muy aceitada», explicó.

En esa línea, alertó sobre el peligro de enamorarse del dólar quieto mientras los precios siguen subiendo al 2% o 3% mensual. «En algún momento te tenés que cuidar de que el dólar esté fijo y la inflación siga, porque nos metemos en el quilombo del atraso cambiario de nuevo«, señaló, recordando que el tipo de cambio real hoy es distinto al de finales de 2024.

Para cerrar, Melconian sugirió que el Gobierno debería aprovechar la debilidad de la oposición («no hay nada enfrente») para dar un «golpe de timón» y lanzar un verdadero plan de estabilización que combine shock, apertura económica real y recuperación del nivel de actividad. «Es tarde para hacer un Plan Austral ahora, pero hay que reconfigurar la Argentina«, concluyó.