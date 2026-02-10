Inflación de enero 2026: cuánto hubiera dado si la medían con la fórmula actualizada  

Tras la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la suspensión de la nueva fórmula para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la inflación de enero arrojó un 2,9%, lo que implica una aceleración de 0,1 puntos porcentuales respecto al dato de diciembre. Sin embargo, los analistas calcularon que, de haber aplicado la metodología actualizada, la cifra hubiera sido menor.

La controversia se originó a partir de la decisión del equipo económico de no utilizar el nuevo sistema de medición, que reemplazaba la canasta de 2004 por otra basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018. Esto implicaba que los servicios pasaban a tener una mayor preponderancia los bienes. Antes de conocerse el guarismo definitivo, el ministro de Economía, Luis Caputo, había señalado que el dato hubiese dado más bajo con el índice actualizado.

Desde la consultora Equilibra plantearon que las diferencias con el IPC actualizado (ENGHo 2017/18) y el vigente “fueron mínimas en la medición mensual, tal como anticipamos: la inflación mensual habría sido 2,8% y la interanual 32,9% (producto de las diferencias acumuladas durante 2025, las cuáles no superaron 0,1 p.p. ningún mes)”.

En ese mismo sentido, LCG remarcó que dado que en enero Alimentos y Bebidas fue el rubro que más creció (4,7%), “los ‘viejos’ ponderadores terminaron jugando en contra” y recordaron que la participación de este segmento en el total de consumo se redujo cinco puntos porcentuales entre las dos encuestas. “Estimamos que, utilizando los ponderadores actualizados por la ENGHo 2017/18 a nivel regional y para las 12 divisiones del índice, la inflación de enero habría sido de 2,8% mensual”, agregaron.

Por su parte, el director de Econviews, Miguel Kiguel, remarcó que “la inflación finalmente fue 2,9% en enero y la paradoja es que de acuerdo a nuestras estimaciones preliminares, con la nueva metodología hubiera dado menos (2,7%).

“Si se hubiesen ajustado las ponderaciones estipuladas, el IPC hubiese dado 2,8% según nuestros cálculos”, aseguró Salvador Vitelli, jefe de Research de la consultora Romano Group, en línea con lo que había anticipado Caputo.

“Básicamente, ENGHo 17/18 pondera menos justo rubros que subieron mucho mensualmente como Alimentos y Bebidas; y Restaurantes y Hoteles. Lo que compensó eso fue que Tarifas subieron 3% y tienen más ponderación en la de 17/18″, sumó Vitelli.

Desde GMA Capital, calcularon el mismo porcentaje para la inflación del primer mes del año. “Esto tiene que ver más que nada con la suba en alimentos, que tiene una mayor ponderación en la canasta vigente”, aclararon desde la ALyC.

Con información de Infobae.

Inflación de enero 2026: ¿cuáles fueron los rubros que más subieron?

El IPC de enero 2026 marcó una continuidad de la tendencia alcista y rozó el 3% de suba mensual al ubicarse en 2,9 por ciento. La categoría de “Alimentos y bebidas” fue la mayor responsable de esa situación, considerando que subió 4,7% y encabezó los incrementos divididos por categorías.

Al observar las subas por producto, se encuentran resultados muy dispares. Mientras algunos tuvieron incrementos de dos dígitos, otros redujeron su precio en los últimos 30 días. Sin embargo, el caso más llamativo es sin duda el del tomate, que según la medición del Indec prácticamente duplicó su valor en un mes, pasando de $1.460 a $2.812 por kilo (92,6% de incremento).

Si bien es normal que las frutas y verduras tengan variaciones pronunciadas de precio al alza y a la baja en cortos períodos de tiempo -por cuestiones estacionales-, no deja de ser llamativo el caso del tomate, que se destacó por encima del resto de los productos. De hecho, el segundo que más subió, el kilo de naranja, estuvo muy por detrás, con una variación del 30,1%. Esa fruta, en detalle, pasó de $1.241 a $1.615 por kilo.

Los siguientes tres productos en el ranking de aumentos también pertenecen a la categoría de “frutas y verduras”. El podio se completa con la papa, que escaló de $930 en diciembre a $1.205 en enero, registrando así una variación del 29,6% en sólo un mes. Fue algo menos pronunciada la suba del kilo de lechuga, que costaba $3.291 y avanzó a $3.986 (21,1% de aumento).

La manzana deliciosa, por su parte, tuvo un ajuste del 18,6% en el promedio de los negocios relevados por el Indec. En diciembre se vendía a $4.009 y en enero llegó a $4.754.

Recién en el sexto lugar aparte un producto alimenticio que no es ni fruta ni verdura. Se trata del filet de merluza fresco, que pasó de $10.611 a $11.965 el kilo, con lo que tuvo un aumento del 12,8%. Más atrás aparecen el pollo entero (8,9% de variación), las hamburguesas congeladas (6%), el jamón cocido (5,9%) y las galletitas de agua envasadas (5,7%).