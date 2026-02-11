Dólar oficial y financiero: cotización y análisis del miércoles 11 de febrero 2026

DÓLAR HOY. En una jornada marcada por la inusual convergencia de las pizarras, el dólar oficial inicia este miércoles 11 de febrero 2026 con una estabilidad que desafía la inercia histórica del mercado argentino. Según los últimos registros del Banco Nación (BNA), la divisa se posiciona en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, consolidando una brecha prácticamente inexistente con el mercado informal.

Esta calma cambiaria, apuntalada por la racha compradora del Banco Central, no solo redefine el costo del «dólar tarjeta» —que se ubica en el radar de quienes planean consumos en el exterior— sino que marca un punto de inflexión en la estrategia financiera para este segundo mes del año.

Seguí toda la información de hoy, miércoles 11 de febrero 2026, acá:

Cotización del dólar oficial en bancos .

en . Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén .

en . Cotización de los dólares financieros : MEP y CCL .

: y . Cotización del dólar blue .

. Cotización del dólar tarjeta.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este miércoles 11 de febrero 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este miércoles 11 de febrero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1375 1425 Banco Nación 1375 1425 Banco ICBC 1375 1435 Banco BBVA 1380 1430 Banco Supervielle 1390 1430 Banco Ciudad de Bs As 1365 1425 Banco Patagonia 1390 1440 Banco Hipotecario 1380 1430 Banco Santander 1380 1430 Banco Credicoop 1385 1435 Banco Macro 1380 1430 Banco Piano 1380 1440 Banco BPN 1365 1435

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este miércoles 11 de febrero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este miércoles 11 de febrero 2026:

$1.365 para la compra .

. $1.435 para la venta.

El rol del Banco Central: las reservas en la mira del mercado

La estrategia del Banco Central (BCRA) continúa bajo la lupa de los analistas mientras la entidad intenta sostener su racha compradora en un contexto de alta demanda. Según los datos procesados por consultoras privadas, enero cerró con una demanda récord de dólares por consumos con tarjeta en el exterior, alcanzando los 873 millones de dólares, la cifra más alta de la historia para un solo mes.

Esta presión sobre las divisas convive con la necesidad del Gobierno de acumular reservas para dar previsibilidad al mercado cambiario. El saldo de las operaciones diarias del BCRA no solo define la capacidad de intervención, sino que también marca el pulso de las expectativas de devaluación que el mercado monitorea minuto a minuto.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este miércoles 11 de febrero 2026

Miércoles 11 de febrero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1405 1425

Dólar MEP y CCL: el refugio de los ahorristas que buscan previsibilidad

Mientras el oficial mantiene su ritmo, los dólares financieros se consolidan como la vía legal más utilizada para dolarizar carteras sin las restricciones del sistema bancario tradicional. Este miércoles 11 de febrero 2026, el dólar MEP (o dólar Bolsa) cotiza en torno a los:

$1.428,83.

Así, se posiciona incluso por debajo de la venta oficial en algunas plataformas, lo que reactiva el interés por el «arbitraje» o ahorro directo.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), la vía que utilizan las empresas para girar divisas al exterior, muestra una dinámica de mayor volatilidad operando en el rango de los:

$1.472,81.

La evolución de estos tipos de cambio es clave, ya que funcionan como el termómetro real de la confianza inversora frente a las últimas medidas del Ministerio de Economía.

¿Cómo comprar dólar MEP hoy?

Para operar en el mercado de capitales este miércoles 11 de febrero 2026, recordá que el proceso sigue requiriendo el «parking» de 24 horas tras la compra del bono (generalmente el AL30 o GD30). Esta pequeña espera es el único requisito para acceder a una cotización que, hoy por hoy, compite cabeza a cabeza con el mercado informal.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio en bancos este miércoles 11 de febrero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: