El dólar en baja y la caída de la tasa del plazo fijo en pesos acercan al Gobierno a su plan para bajar la inflación

Como viene siendo la tendencia en los últimas semanas, continúa la caída del tipo de cambio. Aún a pesar que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró ayer otros USD 112 millones. El dólar oficial en el Banco Nación abrió este martes a $1.337,2 para la compra y $1.387,78 para la venta.

Un dato llamativo es que la cotización mayorista se ubicó en 1.354 pesos, algo que no se esperaba días atrás. Todo acerca a las condiciones que espera el Gobierno para remonetizar la economía.

Baja de interés y el movimiento del dólar

La baja de los tipos de cambios se da en un momento de fuerte descenso de la tasa de interés en pesos y por parte de compras del BCRA. Es algo que llama la atención. Infobae indicó que los bancos Nación, Santander, Galicia o Ciudad ya bajaron el rendimiento de sus plazos fijos a menos del 20% anual por colocaciones a 30 días.

Ante esto, no hay perspectivas que haya un impulso en el tipo de cambio, según prevén analistas. Incluso se ve más colocaciones de la moneda local. Otro punto relevante es que se viene la oferta de divisas de la cosecha. También los empresarios siguen de cerca el dato de inflación que se publicará este martes.

Esta dinámica repercute en las empresas que tienen que competir con una importación en crecimiento, lo que impulsó que haya empresas que open por traer elementos de afuera de Argentina más que producirlo localmente. «Baja la tasa corta, baja la tasa larga y bajan las expectativas de depreciación. Esto es el sueño de un macroeconomista que está diseñando un programa de estabilización”, sostuvo el viceministro de Economía, José Luis Daza, citado por el medio de Buenos Aires.

Por otro lado, se evalúa que hay un crecimiento en la demanda de pesos y a quedarse con la moneda argentina. Esta da un mayor margen al BCRA para emitir y comprar dólares.

A la espera del dato de inflación

Esta situación con el dólar sin suba, ayuda a otro de los objetivos principales del Gobierno: bajar la inflación en los próximos meses. Además iniciar la fase 4 que consiste en remonetizar la economía.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer mes del año 2026 y desde el sector privado estiman que el mismo rondaría el 3%, como pasó en enero, y sería el más alto en lo que va del año.

Los rubros que más aportarían a la suba de los precios serían educación, canasta básica y los combustibles.

Con Infobae y Noticias Argentinas