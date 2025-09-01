«Era una elección esperada»: la opinión del Gobierno sobre los resultados en Corrientes

Guillermo Francos se mostró optimista con la votación de la Ley Bases en el Senado. Foto: Archivo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló sobre el resultado que sacó La Libertad Avanza (LLA) en Corrientes y aseguró que sabían que no tenían «chances». Además, hizo referencia a las elecciones de octubre 2025 con la espera de obtener «resultados ampliamente superiores».

«Lo de Corrientes para nosotros era una elección esperada, es un partido nuevo y no teníamos chances», consideró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En declaraciones a Radio Rivadavia, afirmó que previo a los comicios «hubo una conversación pero no se llegó a un acuerdo» para una alianza con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

«Desde nuestro punto de vista no era razonable que salga un Valdés y entrara otro Valdés. Ese fue el motivo fundamental por el que no hubo acuerdo», resaltó Francos.

El oficialismo opinó sobre las elecciones de octubre 2025: qué dijo Guillermo Francos

De acuerdo a lo que trascendió de esas negociaciones, el oficialismo nacional buscaba poner a un candidato y pintar de violeta la lista de Valdés, que finalmente se acercó a los gobernadores de Provincias Unidas.

«Claramente no esperábamos un resultado impactante porque estaban en juego cargos provinciales y nosotros no tenemos fuerzas competitivas allí, distinto va a ser a nivel nacional», subrayó el titular de ministros.

Según expresó Francos, en las elecciones del 26 de octubre «el espacio que responde a Milei va a tener un resultado ampliamente superior».

«Con relación a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, pareciera que el peronismo-kirchnerismo-kicillofismo se creen dueños de la provincia, y cuando uno quiere ir a un municipio, hacen imposible la expresión de otras ideas», se quejó el ministro tras los hechos de violencia en la localidad de Lomas de Zamora.

Con Agencia de Noticias Argentinas.