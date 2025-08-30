El Gobierno negó una intervención estatal en el tipo de cambio: «No se ha usado ni un solo dólar del FMI»

En medio de una discusión sobre si el Gobierno estaba interviniendo en el tipo de cambio, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, desmintió los rumores en redes sociales. El funcionario de Javier Milei aseveró que los desembolsos que envió el FMI siguen intactos.

A través de X (ex Twitter), Quirno le respondió al economista Christian Buteler, quien compartió informes de Vectorial y 1816 que indicarían que el Tesoro estaría vendiendo dólares dentro de la banda de flotación.

«De ser cierto, no sería la primera vez que Caputo utiliza los dólares del FMI para contener el precio del dólar. Ese había sido el motivo por el cuál el organismo pidió su remoción cuando era Presidente del BCRA en el 2018″, añadió Buteler.

El secretario de Finanzas le respondió en modo irónico, en principio: «Uno que no entiende que los dólares del FMI que tomó el Tesoro los tiene el BCRA producto de la recapitalización que se realizó con los desembolsos«.

En este sentido, afirmó que no se ha usado «ni un solo dólar del FMI del programa que comenzó en abril».

Uno que no entiende que los dólares del FMI que tomó el Tesoro los tiene el BCRA producto de la recapitalización que se realizó con los desembolsos.



No se ha usado ni un solo dólar del FMI del programa que comenzó en Abril. https://t.co/bIoIi92vE2 — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 30, 2025

A su vez, cuestionó a otro usuario que catalogaba el contexto económico como una alquimia contable: «Los números están clarísimos (más claros que nunca diría incluso porque la deuda que le generó el Tesoro al BCRA ha vuelto a ser responsabilidad del Tesoro)».

Por qué se habla de una intervención del tipo de cambio por parte del Gobierno

Por Roberto Pico.

Este viernes el equipo económico jugó otra carta fuerte para cumplir con un mandato que es innegociable: que no se escape el dólar. Por eso, el Banco Central modificó una serie de normas e impidió que los bancos puedan aumentar su posición en dólares sobre el final del mes, una operación habitual que realizaban las entidades financieras para cumplir con estándares internacionales.

Además de esta medida, la autoridad monetaria y otros entes oficiales intervinieron en los distintos mercados de futuro y consiguieron maniatar la divisa que terminó la rueda a $ 1.320 y $ 1.360 para compra y venta, respectivamente.

Así, agosto culminó con una baja de $ 15. En el plano mayorista, el precio final fue de $ 1.333 y $ 1.342 para ambas puntas, con una baja de $ 30 en el período. En el caso de los minoristas, el precio en los bancos quedó en $ 1.295 y $ 1.337, lo cual representa una reducción de $ 33. Por su parte, el blue completó el mes en $ 1.330 y $ 1.350.

Durante todo el mes la única obsesión del gobierno fue que estas cotizaciones “se muevan los menos posibles”. De allí que no dudó en salir a absorber todos los pesos disponibles para evitar una presión sobre el tipo de cambio.

Agosto fue el mes en el que la eliminación de las LEFI obligó al Ministerio de Economía a realizar licitaciones fuera de agenda y elevar en forma significativa la tasa de interés que paga el Estado para que los bancos renueven deuda y no se liberen pesos. Cuando esta medida no alcanzó, el ministro Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, aumentaron los encajes. Fueron movimientos pura y exclusivamente destinados a contener el dólar.

Los bancos evitan la confrontación pública con la conducción económica porque saben que es cruzarse con el presidente, Javier Milei, pero off the record multiplican las quejas y advierten sobre las consecuencias.

Milei y Caputo comienzan a ser víctimas del mismo síndrome que sufrieron en marzo antes del acuerdo con el FMI y la salida del cepo: todo el mundo espera cambios en el esquema monetario y cambiario para después de octubre. Y eso vuelve a frenar aún más la economía.

“No se que va a pasar. Octubre queda muy lejos”, es la frase que resume el espíritu de los hombres de negocios y de mercado.

El gobierno confía en que una buena elección despejará la incertidumbre y se producirá un giro de 180°.

Los operadores reclaman señales más firmes sobre la continuidad del plan y ante este clima toman distancia. Por eso se desplomó el precio de los bonos y el Riesgo País trepó a 830 puntos, haciendo inviable cualquier posibilidad de financiamiento desde el exterior. La suscripción de BONTE (comprar títulos en pesos con dólares), que era una herramienta para juntar dólares para las reservas, quedó cancelada.

Los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Nueva York también fueron duramente castigados a lo largo del mes. El panel se tiñó de rojo, y con rojo furioso quedaron Banco Superville (24%), Galicia (22%), BBVA (23%) y Edenor (24%), entre otras. La Bolsa porteña tuvo un retroceso de 13,5%.

Con la tasa de interés con oscilaciones entre 2 y 150% -este viernes cerró en 55%-, y el Tesoro aspirando pesos, el crédito se frenó y con eso se agudizó el estancamiento económico.

A mediados de mes, el INDEC confirmó este panorama al dar cuenta que el estimador de actividad mensual de junio cayó 0,7% con respecto a mayo. Los datos anticipados de julio y agosto permiten inferir que la situación no varió en forma sustantiva.

Fuerte demanda de dólares por parte de los ahorristas

La incertidumbre financiera llevó a los ahorristas a refugiarse en el dólar y durante julio 1,3 millones de personas compraron dólares en el mercado oficial por U$S 3.408 millones.

En tanto, apenas 570.000 individuos vendieron dólares por U$S 367 millones, según datos que se desprenden del Banco Central.

La voracidad de los minoristas se dio justo en el mes en el que el ministro de Economía, Luis Caputo, desafío con su ya célebre frase: “Si te parece barato comprá, campeón. No te la pierdas”.

El resultado de julio significa un fuerte aumento con relación a junio cuando 1 millón de personas había comprado billetes por U$S 2.416 millones.