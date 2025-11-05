Mercado Libre pidió más regulaciones para Shein y Temu: «Le están dando trabajo a las empresas chinas»

El CEO de Mercado Libre, Juan Martín de la Serna, habló por primera vez de la competencia asíatica en el mercado de plataformas. El empresario apuntó contra la calidad de los productos que traen Shei y Temu, y pidió más regulaciones para las apps de compras extranjeras.

El ejecutivo expuso en la conferencia anual de la consultora Abeceb, en donde fue consultado por el avance de las plataformas en Latinoamérica.

«Creo que es importante que los países regulen de alguna manera porque el 90% del volumen de Mercado Libre en cualquiera de los países lo hacen comercios, pymes ó vendedores locales«, contextualizó de la Serna.

En este sentido, comparó: «Cuando uno abre indiscriminadamente a algún asiático o un chino te manda un producto por barco que tarda 25 días, el día que llegó andá a saber cómo lo podes devolver, que el día que lo compraste no tenés la capacidad de financiarlo, y demás. En realidad le estás dando a trabajo a las empresas chinas, no a las argentinos«.

A esto, el CEO de Mercado Libre apuntó que además «es muy difícil cobrarles impuestos» a diferencia de lo que ocurre con las plataformas locales.

Por otra parte, acotó que en Argentina el impacto de las plataformas chinas aún es «tenue» a comparación de México y Brasil: «Nos han obligados de alguna manera a ser más agresivos y enfocarnos en los países que están compitiendo concretamente».

«Es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compitan. Y ahí las regulaciones son sumamente importantes, tanto en el negocio financiero como en el comercio. Sobre todo porque quienes regulan esto no terminan de entender cómo funcionan ú otras veces responden a otros intereses o lobby de compañías más tradicionales», concluyó.

Shein y Temu aterrizan en Buenos Aires

Argentina se prepara para recibir un vuelo récord que revolucionará el comercio online: a partir de diciembre, China Eastern Airlines inaugurará una ruta directa entre Shanghái y Buenos Aires para transportar paquetes de Shein y Temu, convirtiéndose en el vuelo comercial más largo del mundo. Con casi 20.000 kilómetros de trayecto y 26 horas de duración, la conexión busca agilizar la entrega de las compras online que millones de argentinos realizan en estas plataformas chinas.

Aunque será un vuelo de pasajeros, la verdadera motivación económica está en la carga: el auge de las compras online de argentinos en plataformas chinas como Shein y Temu generó un flujo masivo de paquetes que saturó los canales tradicionales de transporte. Esta conexión directa permitirá agilizar las entregas, reducir costos logísticos y consolidar un corredor estratégico hacia Sudamérica, informó el medio Ámbito.

El desembarco de Shein en Argentina fue rápido y contundente. Su catálogo amplio y precios competitivos conquistó a jóvenes y sectores medios, mientras que Temu se sumó con campañas y descuentos que llegaron hasta el 90%.

El crecimiento de estas plataformas se refleja en cifras: en los primeros seis meses de este año, las compras de vestimenta a través de portales chinos sumaron u$s408 millones, un incremento de casi 260% frente al mismo período de 2024. Millones de paquetes ingresan mensualmente al país mediante el régimen de pequeños envíos internacionales, recientemente flexibilizado por el gobierno.