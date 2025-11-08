Mercado Libre vs. Shein y Temu: el cruce entre Marcos Galperín y Miguel Pichetto por las importaciones

El fundador de Mercado Libre se cruzó con el diputado de Río Negro por las importaciones.

Esta semana el actual CEO de Mercado Libre, Juan Martín de la Serna, sorprendió a todos cuando habló por primera vez sobre el avance de las plataformas chinas en Latinoamérica y solicitó más regulaciones para Shein y Temu. Sus declaraciones repercutieron en el mundo de la política y hasta el fundador de la compañía, Marcos Galperín, salió a responder.

«Fui el primero que habló sobre la necesidad de gravar fuertemente a los productos de las plataformas chinas Shein y Temu», indicó el rionegrino Miguel Ángel Pichetto en sus redes sociales y añadió: «Ahora veo que hay mucha gente preocupada, también el señor Galperín de Mercado Libre«.

El presidente del bloque de Encuentro Federal en la Cámara de Diputados sostuvo que el Congreso tiene que «trabajar para regular esta economía de plataformas» y «cuidar la industria nacional y el empleo argentino».

El que salió al cruce por parte de Mercado Libre fue el propio Galperín, quien afirmó que no se encuentra preocupado por las importaciones chinas. «Vamos a competir con ellos de la misma manera que competimos con ellos, hasta ahora en forma muy exitosa, en muchos otros países del continente», sentenció.

«Le están dando trabajo a las empresas chinas»: la advertencia de Mercado Libre sobre las importaciones

Juan Martín de la Serna (actual CEO de Mercado Libre) expuso en la conferencia anual de la consultora Abeceb, en donde fue consultado por el avance de las plataformas asiáticas en Latinoamérica.

«Creo que es importante que los países regulen de alguna manera porque el 90% del volumen de Mercado Libre en cualquiera de los países lo hacen comercios, pymes ó vendedores locales«, contextualizó de la Serna.

En este sentido, comparó: «Cuando uno abre indiscriminadamente a algún asiático o un chino te manda un producto por barco que tarda 25 días, el día que llegó andá a saber cómo lo podes devolver, que el día que lo compraste no tenés la capacidad de financiarlo, y demás. En realidad le estás dando a trabajo a las empresas chinas, no a las argentinos«.

A esto, el CEO de Mercado Libre apuntó que además «es muy difícil cobrarles impuestos» a diferencia de lo que ocurre con las plataformas locales.

Por otra parte, acotó que en Argentina el impacto de las plataformas chinas aún es «tenue» a comparación de México y Brasil: «Nos han obligados de alguna manera a ser más agresivos y enfocarnos en los países que están compitiendo concretamente».

«Es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compitan. Y ahí las regulaciones son sumamente importantes, tanto en el negocio financiero como en el comercio. Sobre todo porque quienes regulan esto no terminan de entender cómo funcionan ú otras veces responden a otros intereses o lobby de compañías más tradicionales», concluyó.