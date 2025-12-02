Mercados financieros: Argentina logra otra jornada en alza y el riesgo país se ubica en 648 puntos

Noviembre cerró el mes con señales positivas. La semana pasada las acciones y los bonos argentinos lograron cerrar con cifras en alza y esta tendencia se logró conservar hasta este 2 de diciembre. Mirá el detalle de cómo abrieron los mercados este martes.

Según el relevamiento que hizo el sitio Infobae, a las 11.40 el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 0,6%, en los 3.080.000 puntos. Esto se traduce en la sexta suba consecutiva en pesos para el panel líder.

Por su parte los ADR y acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street mostraron alzas por la mañana. YPF ganó un 0,6%, Grupo Galicia un 0,6% y Pampa Energía cayó 0,6%.

En tanto los titulares Globales y Bonares avanzan un 0,1%, mientras que el riesgo país medido por JP Morgan se ubicó en los 648 puntos básicos.

Con información de Infobae

Noviembre cerró su última semana financiera: el análisis de los expertos

El economista Gustavo Ber observó positivamente las cifras y resaltó que se notó «mayor apetito por riesgo global que viene siendo aprovechado principalmente por los ADR, que han revivido su dinamismo tras la corrección ensayada, dado que continúa -más allá de respiros en el camino- prevaleciendo el optimismo financiero entre los inversores».

Ber destacó las «positivas señales políticas» previo a las sesiones extraordinarias que ya están encaminadas y donde el Gobierno espera «avanzar con reformas, así como un repunte en la actividad económica vienen alimentando a la demanda».

Por su parte el director de Alycbur, Eduardo Goldman, afirmó a Infobae que «el 2026 debe ser el año donde la economía real vuelva a moverse. Con menos presión financiera y empresas que bajan su carga de intereses, el desafío ahora es vender más y recomponer márgenes. Si las tarifas se estabilizan y el consumo recupera aire, las pymes podrían volver a financiarse y reactivar la rueda. El ajuste ya pasó: ahora falta que la maquinaria empiece a girar de nuevo«.