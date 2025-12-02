Mercados financieros: Argentina logra otra jornada en alza y el riesgo país se ubica en 648 puntos
Las acciones y los bonos soberanos argentinos volvieron a subir en una rueda marcada por el optimismo de los mercados. El detalle de cómo abrieron los mercados este martes.
Noviembre cerró el mes con señales positivas. La semana pasada las acciones y los bonos argentinos lograron cerrar con cifras en alza y esta tendencia se logró conservar hasta este 2 de diciembre. Mirá el detalle de cómo abrieron los mercados este martes.
Según el relevamiento que hizo el sitio Infobae, a las 11.40 el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 0,6%, en los 3.080.000 puntos. Esto se traduce en la sexta suba consecutiva en pesos para el panel líder.
Por su parte los ADR y acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street mostraron alzas por la mañana. YPF ganó un 0,6%, Grupo Galicia un 0,6% y Pampa Energía cayó 0,6%.
En tanto los titulares Globales y Bonares avanzan un 0,1%, mientras que el riesgo país medido por JP Morgan se ubicó en los 648 puntos básicos.
Noviembre cerró su última semana financiera: el análisis de los expertos
El economista Gustavo Ber observó positivamente las cifras y resaltó que se notó «mayor apetito por riesgo global que viene siendo aprovechado principalmente por los ADR, que han revivido su dinamismo tras la corrección ensayada, dado que continúa -más allá de respiros en el camino- prevaleciendo el optimismo financiero entre los inversores».
Ber destacó las «positivas señales políticas» previo a las sesiones extraordinarias que ya están encaminadas y donde el Gobierno espera «avanzar con reformas, así como un repunte en la actividad económica vienen alimentando a la demanda».
Por su parte el director de Alycbur, Eduardo Goldman, afirmó a Infobae que «el 2026 debe ser el año donde la economía real vuelva a moverse. Con menos presión financiera y empresas que bajan su carga de intereses, el desafío ahora es vender más y recomponer márgenes. Si las tarifas se estabilizan y el consumo recupera aire, las pymes podrían volver a financiarse y reactivar la rueda. El ajuste ya pasó: ahora falta que la maquinaria empiece a girar de nuevo«.
