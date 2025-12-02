Inflación: previo a conocer el IPC de noviembre 2025, anticipan que la cifra podría superar una vez más el 2%

Empezó diciembre y con su llegada aumentan las expectativas por los nuevos datos de inflación. La próxima semana se conocerá el IPC correspondiente al mes de noviembre 2025, el mismo será publicado por el Indec, pero antes expertos en el área revelaron que el dato podría superar una vez más la cifra del 2%. Cuál sería el rubro más afectado.

El dato surge a partir de un análisis compartido por el sitio Infobae donde se explica que frente a los movimientos que se registraron el mes pasado donde hubo un incremento en las boletas de luz y gas, y en transporte, las consultoras privadas estiman que la inflación de noviembre se ubicará entre el 2,5% y el 2,3%.

La consultora Eco Go tuvo la estimación más «pesimista» y calculó que el IPC arrojará 2,5%, una cifra a la que se llegaría por el aumento en el rubro «alimentos y bebidas no alcohólicas» del 3%. El economista de Eco Go, Lucio Garay Méndez, explicó: «Carnes arrancó a subir fuerte a fines de octubre y por la ponderación que tiene, eso empujó bastante el nivel general. Además, regulados viene con incidencia alta también».

En tanto desde Equilibria estimaron que el IPC nacional subirá a 2,5% impulsado por Regulados y el componente núcleo, «tras subas significativas en Carnes (4,5%) que impulsaron el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%)». El economista de esta consultora, Gonzalo Carreras, precisó: «Los Regulados (naftas + tarifas) lideraron (+3,3%) y el rubro Carnes subió 4,5% (la Vacuna trepó 5,7%), impulsando AyB no estacionales 2,8% (máximos desde abril). La estabilidad cambiaria trajo calma en bienes del Resto del IPC Núcleo (2,2%)».

Por su parte un relevamiento realizado en el Gran Buenos Aires por C&T Asesores Económicos señaló que la inflación de noviembre fue del 2,4%. «La dinámica de los precios durante el mes estuvo particularmente influida por tres factores: el precio de la carne vacuna, el Cyber Monday y los servicios regulados», marcaron.

La consultora LCG tuvo un diagnóstico más «optimista» y adelantó que según sus estimaciones, la inflación noviembre se ubicará en torno al 2,3% nuevamente. Por su parte el sondeo de Fundación Libertad y Progreso registró una suba de 2,3% y destacó que «con este resultado, la inflación acumulada en el año alcanzaría el 27,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 31,2%, consolidando veintiún meses consecutivos de desaceleración».

La inflación de octubre para Nación, Neuquén y Río Negro

El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) representativo del total de hogares del país registró en octubre una variación de 2,3%.

Según el informe, la inflación acumuló en el año una variación de 24,8%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 31,3%

n la provincia de Neuquén se mantuvo en 2,7%, una pequeña baja respecto al valor de septiembre. La variación acumulada hasta el décimo mes ascendió al 31,7%, mientras que la interanual se ubicó en 40,4%.

Por su parte en Río Negro, la inflación alcanzó el 2,2%. Esto mostró una suba en comparación con octubre. La variación interanual cerró en 22,67% y la acumulación anual se ubicó en los 17,09%