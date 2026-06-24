Miércoles financiero: el S&P Merval se hundió en dólares y los ADRs profundizaron la caída tras la decisión del MSCI

El escenario bursátil atravesó una jornada fuertemente negativa para los activos argentinos, golpeados por un doble frente de malas noticias. En este marco, el riesgo país registró una leve suba, mientras que los ADRs profundizaron la caída de esta semana.

Las expectativas locales sufrieron un revés institucional este martes 23. La calificadora MSCI publicó su Annual Market Classification Review y determinó que no iniciará consultas para una reclasificación. De esta manera, la Argentina continuará categorizada como Mercado Independiente (Standalone Market) durante todo el 2026, sin lograr ascender a Mercado Frontera o Emergente.

El reporte de la entidad justificó esta inacción señalando dos factores críticos. En cuanto a la estabilidad institucional, advirtió que existieron «episodios de intervención gubernamental que desafiaron la estabilidad de una economía de libre mercado», afectando las actividades de inversores extranjeros.

Respecto a los flujos de capital, MSCI reconoció que la flexibilización de los controles iniciada en abril de 2025 permitió repatriar fondos de nuevas inversiones, pero remarcó que las ganancias acumuladas previamente siguen sujetas a severas restricciones y requisitos documentales.

A esta decepción local se le sumó un clima de fuerte aversión al riesgo a nivel internacional, desatado por la crisis en Asia.

Los mercados globales sufrieron una abrupta corrección en el sector tecnológico, impulsada por el desplome de las empresas de semiconductores en Corea del Sur. Este efecto dominó arrastró a los principales índices del mundo, generando caídas superiores al 2% en el Nasdaq y fuertes bajas en gigantes del sector como Micron Technology y Western Digital.

Jornada financiera: qué pasó con el riesgo país, bonos, ADRs y el Merval este miércoles

En este marco de turbulencia global y falta de catalizadores locales positivos, el índice S&P Merval sufrió un duro castigo. El panel líder se hundió un 4,2% en pesos, ubicándose en los 3.109.442,62 puntos. Medido en dólares, la caída fue aún más severa: retrocedió un 5,9% y perforó hacia abajo la barrera psicológica de los 2.000 puntos. Con el desempeño de esta jornada, la bolsa porteña acumula pérdidas del 10,9% en apenas tres ruedas operativas.

La sangría se replicó con la misma intensidad en Wall Street. Los ADRs de empresas argentinas que cotizan en la plaza neoyorquina se desplomaron hasta un 7,6%, liderado por el Grupo Supervielle, y que fue seguido por el BBVA (-7,1%) y Central Puerto (-6,6%).

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos tampoco lograron escapar de la tendencia negativa y operaron con mayoría de bajas. Como consecuencia directa, el riesgo país registró un leve rebote: el indicador elaborado por el banco J.P. Morgan subió 0,9% para finalizar la jornada en los 437 puntos básicos.