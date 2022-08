Miguel Pesce, sobre las reservas del BCRA: habrá «empate» o «recuperación parcial» a fin de mes

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, estimó hoy que las reservas de la autoridad monetaria cerrarán el mes en curso “en una situación de empate o de recuperación parcial” de la mano de una caída de las importaciones de energía en el orden de los US$ 600 millones, y ratificó que los niveles actuales “son apropiados para afrontar las obligaciones que el banco tendrá por delante”.

Consultado por la racha negativa de ventas por parte del BCRA en las últimas ruedas, Pesce las adjudicó al “tema energético que, en los meses de invierno, tiene un peso muy importante”, aunque se mostró optimista por las perspectivas de las próximas semanas.

“Todavía en agosto estamos en niveles de pago de energía elevados. Esperamos que ya la semana que viene esto ceda y esperamos una reducción en el mes de agosto de US$ 600 millones (en dichos pagos) que permitiría mejorar la situación en la balanza cambiaria”, afirmó el presidente del BCRA en diálogo con El Destape Radio.

Pesce aclaró que dicha proyección es “conservadora”, y que “hay otras estimaciones que hablan de una caída mayor” en la necesidad de importaciones.

“Julio terminó con US$ 2.400 millones. Estamos esperando que las importaciones de agosto queden por debajo de los US$ 1.800 millones y ya septiembre se ubique por el orden de los US$ 900 millones como ocurrió en el mes de abril”, agregó.

Como resultado, estimó que “a fin de agosto podemos terminar en una situación de empate o de recuperación parcial de reservas”.

Si bien el funcionario no detalló la cantidad de reservas remanente “porque esa información los bancos centrales no la revelan”, señaló que los niveles actuales “son apropiados para afrontar las obligaciones que tiene el Banco Central por delante”.

“Hemos estado con niveles de reservas más bajos que éste y pudimos afrontar la situación, y lo mismo va a ocurrir en los próximos meses”, subrayó. Asimismo, confirmó que el “swap” de monedas con China “está activo y se está utilizando”. “Tenemos un procedimiento para activar el swap cuando vemos que las importaciones chinas o el déficit comercial crece. Estamos en esa tarea en ese momento”, detalló.

El swap, que posee un límite de US$ 20.000 millones tras una ampliación en febrero de este año, es un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las partes se compromete a pagar con determinada periodicidad una serie de flujos monetarios a cambio de recibir otra serie de flujos de la otra parte.

Por otra parte, Pesce indicó que existe también una “demora en la liquidación del sector sojero” que se espera que se “recomponga en los próximos meses” de la mano de “las obligaciones de pago en pesos”, la “necesidad de vender” de las plantas procesadoras y los “costos de la nueva siembra”.

Pesce estimó el retraso de la liquidación “en el orden de los US$ 2.000 millones, US$ 2.500 millones”, y que el nuevo instrumento de estimulo dispuesto por el Banco que permite colocar el 70% de los ingresos de las ventas en un depósito con retribución diaria en función de la evolución del Dólar Link, responde a los planteos de los productores.

“Nos plantearon que el productor no tiene dónde invertir los pesos que obtiene de la venta y por eso hemos creado este mecanismo que replica la cobertura que le da el stockeo del grano”, aseveró el titular del BCRA, e indicó que los bancos “están poniendo a punto sus sistemas informáticos” para que “esté en funcionamiento en breve».