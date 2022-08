Super semana petrolera: El plan de los US$ 46.000 millones de Vaca Muerta y la visita de Sergio Massa a Neuquén

El gobierno de Neuquén inició de una de las semanas más agitadas del año y que tendrá como protagonista la piedra preciosa que atesora la administración del MPN: Vaca Muerta. Ayer el gobernador Omar Gutiérrez acompañó al embajador norteamericano, Marc Stanley, a las oficinas de YPF en el yacimiento Loma Campana, donde fueron recibidos por el CEO y el presidente de la compañía, Pablo Iuliano y Pablo González. La agenda continuará mañana con la apertura de la principal muestra del sector petrolero, Oil and Gas Patagonia 2022, y la visita del flamante ministro de Economía, Sergio Massa. Finalmente el viernes, YPF traerá al MNBA neuquino los festejos por los 100 años.

Alineado con el plan económico que busca trazar el tigrense Massa, el gobierno de Neuquén preparó los ejes de una propuesta que promete el ingreso de US$ 46.000 millones hasta 2030. Gutiérrez trabajó un documento que establece las prioridades para que el acelerado ingreso de divisas pueda transformarse en una realidad.

El informe, al que accedió RÍO NEGRO, plantea con claridad la necesidad de inversiones en midstream y downstream (infraestructura como gasoductos y oleoductos) que garanticen el transporte al crecimiento exponencial de gas y petróleo que proyectan los yacimientos no convencionales de Neuquén. El monto total de inversiones estimadas es de US$ 68.500 millones, pero solo el 18%, es decir US$ 12.300 millones, son los necesarios para asegurar que la producción pueda ser evacuada.

Como se sabe desde hace unos meses, parte de la inversión proyectada para la ampliación de los oleoductos -en total unos US$ 2.000 millones- está condicionada a la firma de la extensión de la concesión de la administración de los caños. Es un trámite que debe avalar Nación y que estaba previsto para este mes, pero los cambios en la secretaría de Energía amenazan con retrasarlo.

Según el informe que hará circular Gutiérrez en sus compromisos, con la concreción del gasoducto Néstor Kirchner en sus dos etapas -solo una está licitada- la provincia podría elevar su extracción de gas de 85 millones de metros cúbicos diarios a unos 124 millones de metros cúbicos diarios en 2025.

Este aporte permitirá sostener un incremento de la producción hasta 2027, cuando nuevamente el sistema se encontraría funcionando a plena capacidad y necesitaría una ampliación de otros 30 millones de metros cúbicos diarios. La proyección de actividad se estima que el número de perforaciones pase de 120 a 180 anuales para 2030.

Con esta curva productiva se puede proyectar la construcción de dos plantas modulares de GNL, para 2025 y 2026, que podrían procesar 4 millones de metros cúbicos y con un costo de unos u$s 1000 millones.

Estiman que ese crecimiento permitirá sustituir importaciones y generar exportaciones por cerca de US$ 6.000 millones hasta 2030.

Sin embargo, el principal motor de divisas está enfocado en el petróleo que pasaría de 220 a 350 pozos anuales para llegar casi a duplicar la producción en los próximos ocho años, pero con el gran diferencial que con bajas inversiones se podría evacuar la creciente producción en los próximos cinco a seis años.

Luego debería pensarse en un nuevo oleoducto para unos 150.000 barriles diarios. Solo las exportaciones de crudo proyectan la posibilidad de generar US$ 40.000 millones acumulados, pero llegando a los primeros 6.000 millones en los próximos dos años.

El ministro de Economía Sergio Massa se reunió con el secretario de Energía saliente, Darío Martínez, y su sucesora: Flavia Royón.

La visita de Sergio Massa

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, no se quedará afuera de la super semana petrolera y llegará mañana a Neuquén con anuncios para la industria y con los contratos firmados para dar inicio a la obra civil del gasoducto Néstor Kirchner.

El funcionario pisará suelo neuquino días después de haber confirmado los cambios en la Secretaría de Energía, de la que fue desplazado Darío Martínez por Flavia Royón, quien ocupaba el mismo cargo en Salta.

Según confirmaron desde el gobierno provincial, Massa estará el miércoles a las 11 en el club Roberts de Salliqueló, en donde firmará los contratos para dar inicio al primer tramo del gasoducto, cuya traza partirá desde Tratayén y llegará hasta esa localidad. El gobernador Omar Gutiérrez participará también de ese acto.

Desde allí, ambos se trasladarán a Neuquén para participar por la tarde del inicio de la Argentina Oil&Gas Patagonia 2022 en el Espacio DUAM, donde se espera que el ministro haga anuncios para el sector. La agenda incluiría una recorrida por Vaca Muerta el jueves junto al gobernador.

Stanley: “El mundo necesita lo que Argentina tiene”

El gobernador Omar Gutiérrez, el embajador Marc Stanley, el presidente de YPF Pablo González y el CEO de YPF Pablo Iuliano. Foto: Gentileza.

El embajador de Estados Unidos en el país, Marc Stanley, recorrió ayer el yacimiento Loma Campana junto al gobernador Omar Gutiérrez y las máximas autoridades de YPF y destacó el potencial Vaca Muerta, especialmente en un contexto donde “Argentina tiene el combustible para alimentar al mundo y el mundo necesita lo que Argentina tiene”.

El funcionario norteamericano llegó el domingo a la noche a Neuquén y permanecerá hasta hoy para participar del Argentina-Texas Summit en un hotel céntrico de la capital.

Ayer por la mañana, Stanley recorrió el yacimiento insignia de YPF y se mostró “muy entusiasmado con toda la curva de desarrollo, por este presente y los nuevos desafíos para seguir escalando todo el potencial que Vaca Muerta nos puede dar a Neuquén, la Patagonia y el país”.

Afirmó estar “honrado de poder ver de primera mano a los dos países trabajando juntos”, no solo porque el yacimiento es operado por YPF con la norteamericana Chevron, sino porque destacó que “utilizan una plataforma de perforación fabricada en Estados Unidos por Nabors, que es la mejor en su clase”.

Gutiérrez agradeció la visita del funcionario “adonde acontece el desarrollo de este recurso de jerarquía internacional”.

Pablo González, presidente de YPF, afirmó: “Estamos pensando en potenciar con Estados Unidos el desarrollo de Vaca Muerta, en buscar nuevos horizontes de inversión”. Por su parte, el CEO Pablo Iuliano se mostró “muy contento de poder mostrarle nuestros estándares de producción y niveles de eficiencia que son de clase mundial”. “El embajador se fue muy impresionado por lo que hemos logrado y el potencial que tiene Vaca Muerta”, apuntó.