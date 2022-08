Mondino: “La decisión de reducir el ritmo al que crece el gasto es correcta”

Las medidas anunciadas por el nuevo ministro de economía Sergio Massa, empiezan a ponerse en marcha y se renuevan las expectativas. Con el dato de inflación más alto del año ya puesto y un dólar que parece haber encontrado calma, el gobierno parece haber recuperado el margen de maniobra. A ello se refirió en diálogo con PULSO la economista Diana Mondino.

PREGUNTA: ¿A qué atribuye el origen de la zozobra financiera?

RESPUESTA: Fue a principios de junio cuando un organismo público hace una venta masiva de bonos. Uno no logra comprender si se trató de ineptitud profesional o de una jugada política. En cualquiera de los dos casos, es gravísimo. De todas maneras el mercado de deuda en el exterior ya estaba cerrado para la Argentina, y solo quedaba algo en pesos. Luego de estos meses, cuesta que quede algo del mercado de bono en pesos.

P: ¿Es buena noticia el canje realizado esta semana?

R: Lo que se logró esta semana es que compromisos de muy corto plazo, puedan extenderse hacia más adelante. El problema es que se convierte en deuda sustancialmente más cara, ya que al tenedor le dan o inflación o tipo de cambio, el mayor. Le otorga al gobierno mayor liquidez, y alivia la ecuación financiera. Pero el año que viene el anticipo de ganancias ya se habrá cobrado, y habrá que afrontar vencimientos más fuertes. Sucede que algo había que hacer en el cortísimo plazo, porque de lo contrario era imposible evitar un colapso.

P: ¿Cuál cree que es el problema de fondo?

R: Es la dificultad para comprender la naturaleza del tema. El problema del déficit argentino no es falta de recaudación, porque la recaudación en Argentina está por encima del 45% del PBI. El problema es el exceso de gasto y a donde se dirige ese gasto.

P: ¿Qué evaluación hace de las medidas que anunció Massa?

R: Algo muy positivo es que va a buscar el equilibrio fiscal. Para ser un plan integral, les falta la coherencia entre ingresos y gastos. Pero en ese sentido hay que ser generosos, porque es imposible estructurar eso en apenas 10 días. Hay que recordar que en medio del caos había gente del oficialismo pidiendo cambios en el acuerdo con el FMI. Con ese marco, Massa hizo muy bien al reafirmar el compromiso de respetar lo acordado. Otra buena señal es que no se volverá a pedir financiación del Banco Central y que se comenzará a devolver fondos. En la misma línea se inscribe la intención de reducir gasto en los diferentes ministerios. El punto es el ritmo del crecimiento del gasto. Lo que se pide es que deje de aumentar. Históricamente la inflación ha servido para licuar el gasto público. Esta es la primera vez en la historia que la inflación hace aumentar el gasto.

Es muy valiosa la imagen del Ministro de Economía sentado solo, leyendo un papel donde dice qué es lo que tiene pensado hacer. Siempre debió ser así.

P: ¿Qué aspectos negativos encuentra en los anuncios?

R: El anticipo de ganancias a grandes empresas va en la dirección incorrecta. Son ganancias que aún no han ocurrido. Las empresas no saben si esas ganancias verdaderamente ocurrirán. Por otra parte, los anticipos se pagan hoy en pesos nominales a cuenta del pago de ganancias en 2023. Pero esos pesos que se pagan hoy, van a valer mucho menos en 2023 a raíz de la inflación. Con esos fondos las empresas podrían generar mejor producto, más innovación, más salario o incluso más ganancia.

P: ¿Es buena la decisión de reagrupar ministerios en la cabeza de Economía?

R: Me parece una decisión que era indispensable. Aplausos. Deberíamos tener 8 o 10 ministerios, no 18. Pero lo más importante es la coordinación. Teníamos ministerios que aplicaban políticas contradictorias. Con un solo señor que firma, ahora ya no debería ocurrir. Es muy valiosa la imagen del Ministro de Economía sentado solo, leyendo un papel donde dice qué es lo que tiene pensado hacer. Siempre debió ser así.

P: ¿Que opina del reacomodo del área energética?

R: Los desequilibrios de la economía argentina no están ni en la inflación ni en el dólar, están en la energía. Me parece indispensable, que el área energía esté unificada con el área económica. Con un sistema de importación como el que existe hoy, eso a la larga conlleva problemas con las reservas del Banco Central.

P: ¿Por qué cree que el mercado recibió mejor a Massa que a Batakis?

R: El Banco Central ya vendió más de u$s 850 millones desde que asumió Massa. Con Batakis no sucedía. Creo que Massa tiene mucho más claro el concepto de que era importante que el soporte a las medidas que se anunciaron lo dé el Banco Central y no el mercado.

P: ¿Qué opina de la renovada puja con el campo por la liquidación?

R: Es absolutamente falso que el campo no quiera liquidar. El productor va vendiendo para pagar sus gastos. En ningún lugar del mundo se le pide a alguien que venda todo un solo día, cuando luego quedan 11 meses y 29 días para vivir. Lo lógico es ir guardando. Pero aún si el productor accediera, es inviable desde el transporte, la logística del puerto. No se puede liquidar la cosecha toda junta. A eso hay que agregar que en 2019 la liquidación de divisas de las cerealeras es la más alta de la historia.

P: ¿Massa le arrebató la agenda a la oposición?

R: Massa buscará evitar que se estrelle la economía, y a todos nos conviene que le vaya bien. Cualquier gobierno del mundo siempre desea ganar, o al menos irse dejando una buena imagen. Imagino que Massa hará todo lo posible para realizar una buena gestión. La oposición parece estar ocupada resolviendo sus propias diferencias internas.

PERFIL

Diana Mondino es máster en Economía y Dirección de Empresas (IESE – Universidad de Navarra).

En la actualidad se desempeña como directora de Relaciones Institucionales en la Universidad del Cema, donde en 1987 se fundó el primer máster en Dirección de Empresas que se dictara en Argentina.

Hasta el 2005 fue Region Head Latinoamérica de Standard & Poor-s, con sede en Nueva York, y con responsabilidad sobre las actividades en la región.