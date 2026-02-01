Monotributo: las modificaciones de ARCA que entran en vigencia en febrero y cuáles son los nuevos topes de facturación

A partir del 1 de febrero los contribuyentes inscriptos en el régimen del Monotributo tendrán nuevos valores establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Según indicó Ámbito, las modificaciones incluyen ajustes en los límites de ingresos brutos, los montos de las cuotas mensuales y los aportes previsionales.

ARCA: los nuevos topes de facturación en monotributo

El incremento será 14,29% para contribuyentes desde febrero hasta agosto de 2026. Este cambio repercutirá en las categorías y el costo fiscal del régimen.

El plazo para realizar la recategorización vence el 5 de febrero. Los contribuyentes deben hacer el trámite por medio del sitio web del ARCA. No será necesario este proceso para aquellos que no tengan cambios en sus parámetros de facturación o ingresos.

Esta actualización incluye la cuota, que rige a partir de febrero para el pago de enero. La categoría K (la más alta), pasó de $94.800.000 a $108.300.000. Este límite se evalúa sobre la facturación de los últimos 12 meses, no como un promedio mensual, desmintiendo una confusión común.

El medio de Buenos Aires, enumeró que los nuevos topes de facturación quedaron definidos así:

Categoría A: Hasta $10.277.988,13

Categoría B: Hasta $15.058.447,71

Categoría C: Hasta $21.113.696,52

Categoría D: Hasta $26.212.853,42

Categoría E: Hasta $30.833.964,37

Categoría F: Hasta $38.642.048,36

Categoría G: Hasta $46.211.109,37

Categoría H: Hasta $70.113.407,33

Categoría I: Hasta $78.479.211,62

Categoría J: Hasta $89.872.640,30

Categoría K: Hasta $108.357.084,05

Con Noticias Argentinas y Ámbito