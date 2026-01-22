Nuevo capítulo judicial contra la AFA de Chiqui Tapia: ARCA investiga facturas apócrifas por más de $375 millones

La tensión entre el Gobierno Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suma un nuevo capítulo judicial. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó este jueves una nueva denuncia contra la entidad que preside Claudio «Chiqui» Tapia por la presunta comisión de un delito vinculado a la salida no documentada de dinero y la utilización de facturas apócrifas.

Según informó Infobae de fuentes judiciales, la acusación surge tras un proceso de fiscalización que detectó movimientos de fondos sin el respaldo documental correspondiente.

Para el organismo recaudador, esto podría constituir una maniobra destinada a ocultar el destino real del dinero y vulnerar los mecanismos de control fiscal.

El perjuicio fiscal estimado de manera preliminar supera los 375 millones de pesos, una cifra que podría aumentar a medida que avance la investigación judicial.

El esquema: empresas fantasmas y proveedores «no confiables»

El nudo de la denuncia radica en las inconsistencias detectadas en la facturación recibida por la casa madre del fútbol argentino. Las alertas saltaron a partir de los sistemas internos de análisis de riesgo de ARCA, que identificaron pagos a proveedores incluidos en la base de contribuyentes no confiables (apócrifos).

La investigación no se quedó solo en el cruce de datos, sino que incluyó inspecciones presenciales. Allí se detectó un patrón reiterado en más de una decena de firmas proveedoras de la AFA.

Entre lo requisado, revelaron que había empresas que facturaban millones pero no contaban con empleados, oficinas ni activos.

Asimismo, en muchos casos los inspectores hallaron viviendas particulares o lugares cerrados incongruentes con la actividad comercial declarada.

A su vez, se registraron endosos de cheques, retiros inmediatos de fondos o circuitos cerrados de dinero que no se condicen con una prestación de servicios real.

Cuáles son las cifras millonarias bajo la lupa

La denuncia abarca períodos fiscales recientes y se suma a una presentación anterior de ARCA contra la AFA por posible evasión tributaria y previsional que superaría los 19 mil millones de pesos.

En esta nueva causa, el monto en discusión se centra en el Impuesto a las Ganancias por «salidas no documentadas» e IVA. Según el desglose al que accedió la prensa, los ajustes y cruces sistémicos abarcan:

Período 2023: Ajustes por más de $22 millones más un saldo de IVA.

Ajustes por más de $22 millones más un saldo de IVA. Período 2024: Un total estimado superior a los $181 millones.

Un total estimado superior a los $181 millones. Período 2025: Ajustes que rondan los $170 millones.

La respuesta de la AFA y la situación legal

Las resoluciones administrativas ya fueron notificadas electrónicamente a la AFA a comienzos de 2026. Según consta en el expediente, la entidad que conduce Tapia rechazó las liquidaciones y manifestó su disconformidad, lo que llevó al organismo estatal a avanzar con un procedimiento de determinación de oficio.

La imputación principal se encuadra en la figura de «salidas no documentadas». Para la Justicia, si un gasto no tiene un respaldo real (aunque exista la factura de papel), no puede deducirse de impuestos.

ARCA sostiene que, dado el volumen y la reiteración de las operaciones con estos proveedores sospechosos, la AFA no podía desconocer la falta de sustento económico de dichas contrataciones.

Actualmente, la causa se encuentra en etapa de instrucción y no existe aún una resolución de fondo, pero marca un nuevo frente de conflicto legal que pone bajo la lupa la administración de los fondos en la calle Viamonte.