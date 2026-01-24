Impuesto a las Ganancias 2026: ARCA publicó las nuevas escalas y deducciones para el primer semestre

Por Micaela Schmidt (Larrondo, Tonelli & Asoc.)

Con la publicación del dato inflacionario de diciembre 2025, comenzaron a aplicarse los nuevos valores en elimpuesto a las Ganancias, actualizados de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC) acumulado entre julio y diciembre 2025 (14,29%). Esto impacta directamente en los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y otros contribuyentes alcanzados por el impuesto.

Con estas actualizaciones, los contribuyentes quedarán alcanzados por el impuesto cuando perciban sueldos desde los $2.490.000 aproximadamente.

Cuáles son los cambios y cuándo se aplican

ARCA publicó recientemente los nuevos valores de la escala del artículo 94 de la ley del impuesto a las Ganancias, que serán de aplicación al primer semestre del 2026. Debido a una cuestión de fechas, habitualmente el mes de enero se liquida con los valores anteriores. Luego, el empleador debe recalcular el impuesto correspondiente a dicho mes, ajustar las retenciones realizadas y reflejar el resultado en los meses posteriores.

En julio de 2026 volverá a aplicarse una nueva actualización semestral en función de la inflación acumulada, lo que implicará otra modificación de estos parámetros para la segunda mitad del año.

El artículo 94 contiene la tabla progresiva que se utiliza para calcular el impuesto a las Ganancias. Esta escala está compuesta por distintos tramos de ingresos, a los cuales se les aplica una alícuota creciente, que va desde el 5% en los primeros tramos hasta la alícuota máxima del 35% para los ingresos más elevados.

Con la actualización vigente desde enero 2026:

Se incrementaron los montos de cada tramo de la escala

Se mantuvieron las mismas alícuotas del año anterior, pero aplicadas sobre bases más altas.

El impuesto comienza a crecer de manera más gradual a medida que aumenta el ingreso.

Las retenciones se calculan mes a mes, acumulando los ingresos y deducciones desde el inicio del año.

Lo que el fisco intenta lograr de esta manera es que la carga fiscal no quede desactualizada y que los incrementos en el impuesto respondan genuinamente a una mayor capacidad contributiva del trabajador, y no solo a aumentos nominales de ingresos.

Cómo funciona la escala

La escala del artículo 94, para los sueldos en relación de dependencia se aplica de manera acumulativa, mes a mes. A su vez, esta escala se divide por tramos de ingresos, y de acuerdo al “escalón” que corresponda aplicar se deberá abonar un valor fijo más un monto variable sujeto a las alícuotas progresivas mencionadas, que van del 5% al 35%.

Este mecanismo se mantiene sin cambios; lo que se modifica en 2026 son los valores numéricos de cada tramo, ajustados por inflación.

Las deducciones personales: el otro factor clave

Además de la escala, el impuesto se determina restando previamente las deducciones personales, que representan montos que la ley permite descontar del ingreso antes de calcular el impuesto.

Estas deducciones correspondientes al artículo 30 de la ley también se actualizaron desde enero de 2026 por el mismo ajuste inflacionario y comprenden, entre otras:

Ganancia no imponible

Cargas de familia, como cónyuge e hijos

Deducciones especiales

Estas deducciones, también se aplican de manera prorrateada a lo largo del año en cada una de las liquidaciones de sueldo.

Impacto en los salarios: los nuevos montos

Como consecuencia del aumento de las deducciones personales y de la actualización de la escala del artículo 94, desde enero de 2026, los niveles salariales a partir de los cuales los trabajadores comienzan a tributar el impuesto de manera estimativa son los siguientes:

Solteros sin cargas de familia: comienza a quedar alcanzando desde $2.490.000 netos al mes.

Trabajadores casados sin hijo, estos umbrales se elevan, alcanzando valores cercanos a $2.894.000 netos.

Contribuyentes casados y con dos hijos menores a cargo los valores rondan los $3.300.000 netos.

Para repasar

Para quienes ven reflejado el impuesto a las Ganancias en su recibo de sueldo, poder entender cómo se actualizan las escalas y las deducciones ayuda a darle sentido a los importes retenidos mes a mes. No se trata de cambios arbitrarios ni de decisiones aisladas, sino de un sistema que se ajusta de forma automática siguiendo la evolución de los precios, y que define desde qué nivel de ingresos se comienza a pagar y cuánto corresponde descontar.

Saber que estos valores se actualizan dos veces por año permite comprender diferentes cuestiones, por ejemplo por qué pueden aparecer ajustes en las liquidaciones, por qué un aumento salarial no siempre se traduce en un mayor ingreso de bolsillo y por qué dos trabajadores con ingresos similares pueden tener retenciones distintas en función de las deducciones declaradas. Las escalas del artículo 94 y las deducciones personales son las reglas que ordenan ese cálculo.

Merece la pena destacar, el uso del servicio SIRADIG – Trabajador (ARCA), donde los empleados deben informar cargas de familia, alquileres, gastos deducibles y demás conceptos que inciden directamente en la liquidación del impuesto. Para el período fiscal 2025, el plazo para completar y confirmar esta información vence el 31 de marzo.

La carga de las deducciones personales correspondiente al período 2026 ya se encuentra habilitada.

En un contexto económico cambiante, contar con información clara sobre estos parámetros no elimina el impacto del impuesto, pero sí al saber cómo funciona, permite entender los descuentos que figuran en el recibo y tener mayor previsibilidad sobre el ingreso disponible a lo largo del año.