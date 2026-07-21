Moody´s elevó la calificación de la deuda argentina y los mercados calibrarán el impacto este miércoles

La agencia de calificación Moody’s elevó la nota de la deuda soberana de la Argentina, lo cual favorece las perspectivas financieras del país ante una caída del riesgo país. La firma elevó la calificación de Caa1 a B3 con perspectiva positiva.

Así se sumó a la misma decisión que habían tomado semanas atrás Standard & Poor’s y Fitch.

Por primera vez quedan alineadas las tres notas en B-, que si bien no resulta una buena calificación, lo relevante en este caso es la tendencia.

Moody’s ya había adelantado que esta modificación era una posibilidad con lo cual habrá que calibrar el real impacto que tendrá a partir de mañana en los mercados financieros.

Este martes el riesgo país de la Argentina cerró en 420 puntos, con una leve suba con relación a las jornadas anteriores. Esto se explica en parte porque los inversores ya habían descontado esta decisión.

El trasfondo de la decisión de Moody’s

Los motivos de este cambio positivo resultan los cambios estructurales que en materia financiera incorporó el gobierno de Javier Milei. En especial la eliminación de una buena parte de las regulaciones que existían en el mercado de cambio. Si bien aún existen trabas para el libre flujo de divisas, la mejora reconoce el camino que está recorriendo la actual conducción económica.

«La mejora de la calificación refleja nuestra evaluación de que el riesgo de default de Argentina ha disminuido de manera significativa porque la estabilización macroeconómica ha superado la etapa inicial de ajuste y se ha transformado en una mejora más duradera de los fundamentos crediticios”, destacó Moody’s.

Agregó que «los superávits fiscales sostenidos, la caída de la inflación y la continuidad de la liberalización económica fortalecen la credibilidad de las políticas y reducen la volatilidad macroeconómica».

Moody’s remarcó que «a diferencia de los intentos de estabilización anteriores, que dependían en gran medida de medidas transitorias o de flujos externos de corto plazo, el ajuste actual se sustenta en una corrección sostenida de los desequilibrios fiscales, la eliminación del financiamiento monetario y de las distorsiones de mercado, la normalización progresiva del régimen monetario y cambiario, y el ingreso de inversiones reales».

Para la empresa es determinante la férrea decisión del gobierno argentino de sostener los superávits gemelos y la lucha contra la inflación.